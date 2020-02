Coronavirus, tenda per il pre-triage fuori dal pronto soccorso del Delle Apuane

Altri articoli in Cronaca

martedì, 25 febbraio 2020, 16:03

La conferma dei primi casi di coronavirus in Toscana ha accelerato i tempi di una decisione che aleggiava da qualche giorno: le fiere Tirreno Ct e Balnearia previste per il prossimo weekend nei padiglioni di IMM a Marina di Carrara sono state rinviate al 29 marzo

martedì, 25 febbraio 2020, 14:13

In tutte le strutture di Pronto Soccorso degli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest è stato attivato in maniera preliminare un pre-triage per le persone che provengono dalle zone a rischio e che presentano sintomi come febbre, tosse e malattie respiratorie acute, che vengono così indirizzate ad un percorso dedicato

martedì, 25 febbraio 2020, 13:54

Sono due casi sospetti di coronavirus in Toscana, un uomo fiorentino, in cura presso un ospedale del capoluogo di regione, e un uomo di Pescia, ricoverato al San Jacopo di Pistoia, nel reparto malattie infettive

martedì, 25 febbraio 2020, 12:48

Coriandoli, stelle filanti, chiacchiere e pure la pentolaccia alla casa di riposo grazie all'Ada Carrara Fosdinovo e ai bambini della materna San Luca di Bonascola

martedì, 25 febbraio 2020, 12:45

Una trentina i partecipanti al corso formazione per volontari della Fondazione ANT Italia ONLUS. I tre incontri promossi dalla Delegazione territoriale Massa-Carrara Lucca si sono tenuti nelle scorse settimane a Palazzo Ducale, sede della Provincia di Massa-Carrara, per gentile concessione del Presidente Gianni Lorenzetti

martedì, 25 febbraio 2020, 12:25

I carabinieri tornano a perquisire l’abitazione di una 35enne extracomunitaria che già era stata “pizzicata” altre due volte con la droga a portata di mano. E la storia si ripete. Questa volta è stata arrestata con quaranta dosi di cocaina pronte per la vendita