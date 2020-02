Cronaca



Cremazioni gratis per i residenti: la proposta di Italia Viva a fronte dei grandi introiti del forno crematorio

mercoledì, 12 febbraio 2020, 19:17

di vinicia tesconi

Gli affari d’oro del forno crematorio di Turigliano svelano la gestione impostata sul business dI Nausicaa, la megapartecipata del comune che tra i suoi servizi ha anche quelli legati ai cimiteri e alle cremazioni.

A dirlo è il gruppo carrarese di Italia Viva che ha fatto notare come la linea del presidente di Nausicaa, Luca Cimino, e dell’amministrazione 5 stelle, che fino a un anno fa parlava di uso limitato a poche ore per il forno crematorio e cremazioni garantite ai soli residenti, sia oggi diventata quella di un servizio a pieno regime che accoglie richieste di cremazioni anche da altre comuni, come dimostrano gli introiti decisamente in crescita.

Italia Viva ha invitato Cimino e gli amministratori 5 Stelle a rileggere le dichiarazioni in cui sancivano una gestione dell’impianto “calibrata“ che metteva al primo posto la tutela della salute dei cittadini e in seconda battuta valutava l’obiettivo del pareggio finanziario dei servizi cimiteriali nel loro complesso.

“A far cambiare idea con un trasformismo imperante - hanno detto da Italia Viva - sono state le richieste arrivate in questi giorni da parte di altri comuni che hanno incentivato e messo a nudo la volontà di fare business. L' Amministrazione 5 Stelle ha l'obbligo a questo punto di esprimersi a favore della cittadinanza e decidere per la gratuità del servizio per i residenti.”

L’ impianto, secondo quanto hanno spiegato i membri di Italia Viva, è in grado di effettuare oltre 1700 cremazioni all’anno se mantenuto in funzione per più ore al giorno per sei giorni settimanali e sarebbe predisposto già per una seconda linea in tutta sicurezza.

“Fino ad oggi i 5 Stelle ne hanno previsto al massimo 1000-1100 - hanno proseguito da Italia Viva - secondo il piano finanziario allegato alla delibera del vecchio consiglio comunale, che tuttavia, dopo due anni, sembra aver preso un’altra strada. Dopo una lunga ed estenuante attesa i vertici di Nausicaa e l'amministrazione grillina sembrerebbero aver abbandonato anche la presa di posizione ideologica ed ambientale usata in campagna elettorale contro le cremazioni inquinanti . Adesso per favorire il business si è superata l’idea dell’ avvelenamento dell’ aria, dell'inquinamento dei terreni e dello scenario catastrofico per la salute della cittadinanza. Detto questo è convinzione di chi scrive che ogni iniziativa pubblica debba avere come unico obiettivo quello di offrire un servizio al cittadino sul piano dell’efficienza e della qualità. Il Tempio Crematorio, realizzato dall’amministrazione precedente, rappresenta di certo un valore aggiunto alla città e merita di essere valutato ed apprezzato nel suo insieme. “

Il gruppo di Italia Viva si è quindi detto sorpreso e compiaciuto del nuovo approccio non più disfattista del Movimento 5 Stelle nei confronti del Forno Crematorio, per quanto sia risultata evidente l’incapacità di gestire e programmare le cremazioni e alla luce del cambiamento di rotta sugli obiettivi del forno crematorio ha lanciato la proposta di rendere gratuite le cremazioni dei residenti visti gli introiti decisamente ingenti.