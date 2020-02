Cronaca



Denuncia degli idonei del concorso Oss: “La Asl nord-ovest non attinge dalla graduatoria”

giovedì, 27 febbraio 2020, 12:42

di donatella beneventi

La situazione di emergenza coronavirus, ha determinato come conseguenza una riduzione dell’attenzione verso altre problematiche: sempre in tema di sanità e di lavoro, un gruppo di idonei della graduatoria degli Operatori Socio Sanitari della regione Toscana ( concorso 083/2017/CON- scadenza 2022, numero di idonei 2974), denunciano le Asl Nord Ovest e Sudest, di non attingere dalla suddetta graduatoria , portando al contrario avanti assunzioni a tempo determinato.

Scrivono le portavoce del gruppo Barbara Vagli e Emanuela Sgroi:

“Purtroppo da maggio 2019, data della pubblicazione della graduatoria, ad oggi, ci sono stati continui rinnovi di contratti a tempo determinato nelle Aree Nordovest e Sudest . Tali rinnovi non dovrebbero essere permessi, dal momento che è attiva una graduatoria interamente spendivile, con la quale fronteggiare la carenza di personale. In particolare in questi giorni ,le maggiori sigle sindacali, sull' onda dell'emergenza coronavirus, covid-19, stanno spingendo per giustificare e richiedere ulteriori rinnovi di personale assunto a tempo determinato. Le ASL hanno rinnovato contratti addirittura fino a novembre 2021.

Vogliamo ricordare – proseguono- alla Regione Toscana che il ricorso ai contratti a tempo determinato ha direttive di utilizzo ben precise, specificate nel decreto europeo 1999/70/CE e sottolineate bene anche nell'articolo 36 comma 2 DLGS 165/2001. Gli articoli 97, 51 e 3 della Costituzione italiana devono trovare applicazione. In Toscana , ripetiamo, vi è attiva una graduatoria da concorso a tempo indeterminato, formata da 2974 Operatori Socio Sanitari, che dovrebbe essere interamente esaurita prima di qualsiasi altra stabilizzazione o rinnovo di contratti a tempo determinato o di altra natura, tipo contratti a chiamata tramite agenzie interinali. Da maggio a oggi solo l'Area Centro della Toscana ha attinto alla graduatoria in maniera abbastanza continua . Le Aree Sudest e Nordovest sommate tra loro,nonostante la notevole portata e grandezza, hanno chiamato meno di 50 persone per le due aree territoriali.

Non capiamo come sia possibile che due territori così vasti non abbiano avuto quote 100 o pensionamenti standard, dato che i sindacati millantavano che la graduatoria si sarebbe esaurita in breve tempo e anzi non sarebbe neanche bastata , al punto che paventavano un ulteriore concorso per sopperire in toto alla carenza di organico futuro e presente.”

Le portavoce del gruppo concludono , gridando i loro diritti, a fronte di un silenzio sulla questione: “Abbiamo, noi idonei, diritti e dignità che oggi vengono calpestati. Stiamo organizzando manifestazioni in tutta Italia,Toscana compresa, per farci sentire. Siamo stanchi di essere invisibili , stanchi di non essere tutelati da un governo che ha emanato leggi ed emendamenti esclusivamente a favore di un precariato che ha esso stesso creato e che oggi viene messo davanti a tutto, bypassando le previgenti leggi che tutelano la meritocrazia e regolano l'ingresso nella pubblica amministrazione, e che, se correttamente applicate darebbero la giusta priorità allo scorrimento delle graduatorie concorsuali”.