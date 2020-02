Cronaca



Dodici famiglie di Codogno fuggite alla Partaccia: sgomento tra i residenti

mercoledì, 26 febbraio 2020, 08:54

di vinicia tesconi

La quarantena vista mare è, in tempi di coronavirus, l’ultima – e anche l’unica – proposta di un turismo azzerato dall’epidemia e, a quanto pare, l’articolo più ricercato da una parte scellerata degli abitanti di Codogno che non vuole in alcun modo conformarsi alle imposizioni stabilite dal governo e dalle autorità sanitarie, decidendo di scappare dalle zone rosse in cui vivono. Dopo i nove codognesi fuggiti a far la quarantena a MonteMarcello, che almeno hanno avuto la dignità di autodenunciarsi una volta raggiunte le loro case vacanziere, è di stamani la notizia, confermata, che ben dodici famiglie provenienti sempre dall’ormai famigerato paese lombardo epicentro del contagio italiano, si sono, invece, rifugiati, nelle loro case nei camping della Partaccia, senza aver, tuttavia, avvertito nessuno della loro presenza. Sono stati alcuni residenti della zona, che in inverno è notoriamente deserta, a notare la presenza di queste persone e a scoprire che si trattava di fuggiaschi delle zone rosse del coronavirus.



A seguito della denuncia dei residenti c’è stato l’intervento di polizia e di Asl che hanno messo in quarantena forzata il gruppo di abitanti di Codogno sfuggiti alla zona rossa. La notizia ha fatto dilagare la rabbia e la paura tra tutti i residenti della Partaccia ed anche tra gli abitanti dell’intera provincia.