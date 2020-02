Ferito mentre taglia un albero: 70enne a Cisanello

Altri articoli in Cronaca

sabato, 29 febbraio 2020, 15:47

Nel complesso, al termine delle attività di controllo le pattuglie hanno proceduto alla verifica di 80 persone e 35 veicoli

sabato, 29 febbraio 2020, 15:41

In tutti gli ambiti territoriali dell’Asl Toscana nord ovest sono in atto misure precauzionali e preventive finalizzate a prevenire la diffusione del Coronavirus – “Covid-19”

sabato, 29 febbraio 2020, 15:26

Questa mattina l'Ufficio di igiene dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest mi ha notificato una proposta di ordinanza a carico di una donna risultata positiva al test del corona virus. L'esito del tampone deve ancora essere vidimato dall'Istituto superiore di sanità ma intanto è scattato il provvedimento di quarantena obbligatoria con...

sabato, 29 febbraio 2020, 13:42

Le pattuglie impegnate hanno individuato un soggetto “noto” agli ambienti investigativi, il quale, alla vista degli operatori, ha tentato di eludere i controlli occultando in una contigua area verde il prodotto della propria attività illecita

sabato, 29 febbraio 2020, 13:33

Nel primo caso si tratta di un settantenne di Albiano Magra (Aulla, Lunigiana). Il secondo nuovo caso si è registrato a Carrara. Il terzo nuovo caso è quello di una giovane fiorentina

sabato, 29 febbraio 2020, 12:29

Scontro tra auto e moto in via San Leonardo a Massa. L'uomo alla guida della moto ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Apuane