Cronaca



Frequentazioni sospette con la comunità rom, ricatti e l’ombra della pedofilia sul caso dell’avvocato massese

giovedì, 13 febbraio 2020, 09:42

di vinicia tesconi

La compagna dell’avvocato massese arrestato ieri per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile è di etnia rom. Così pure la madre della ragazza, che, con la figlia è stata tratta in arresto con lo stesso capo di imputazione dell’avvocato. La relazione con la ragazza, che gestiva i rapporti economici coi clienti dello studio dell’avvocato, era stata motivo di scandalo sociale, alcuni anni fa, perché esposta tranquillamente alla luce del sole, nonostante la ragazza fosse all’epoca minorenne ed avesse abbandonato per lui la figlioletta appena nata, rimasta al campo rom. L’avvocato, da sempre oggetto di chiacchiere a sfondo sessuale sulla sua passione per le ragazzine, per la giovane rom aveva deciso di separarsi dalla moglie e lasciare la sua famiglia.

A quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, la pista che ha portato all’arresto dei tre personaggi ha preso l’avvio dall’operazione “ Shangai” coordinata dalla Procura della Spezia e poi dalla DIA di Genova sulla base dell’incendio sospetto di tre auto presso il campo rom di La Spezia avvenuto lo scorso autunno. La ricerca dei proprietari delle auto date alle fiamme, con ogni probabilità una forma di vendetta per oneri economici illeciti non corrisposti, ha portato alla scoperta dell’abitazione presso la quale due ragazzine rom minorenni risiedevano abitualmente. Da qui l’angosciante scoperta di una vicenda dai contorni torbidi e inquietanti: a portare nella casa dell’avvocato le due ragazzine che hanno 13 e 17 anni, sarebbe stata la madre di 42 anni con la complicità della figlia maggiore, la ventiduenne compagna dell’avvocato con lo scopo di offrire prestazioni sessuali all’avvocato ultrasettantenne. Dalle ricerche svolte anche dai carabinieri di Lerici, Castelnuovo Magra e Santo Stefano sono emerse anche chat a luci rosse tra l’avvocato e le ragazzine a cui l’uomo offriva doni e soldi. Soldi alla madre delle ragazze che acconsentiva agli incontri mentre alla sua compagna che aveva il ruolo di intermediaria e organizzatrice dello laido commercio a sfondo sessuale aveva invece promesso di regalare una casa.

Il Gip di Genova ha disposto l’arresto e la custodia cautelare in carcere dei tre protagonisti della vicenda e il trasferimento delle due minori in una struttura protetta. Oltre agli arresti, sono state disposte le perquisizioni presso la villa dell’avvocato che si trova a Marina di Massa e presso il suo studio che è in piazza Aranci a Massa dalle quali è stato raccolto materiale utile alle indagini.

La notizia dell’arresto dell’avvocato, molto conosciuto sul territorio locale, ha suscitato molto scalpore non solo nell’ambito legato in cui era uno stimato professionista ma anche in tutta la buona società massese impegnata nella sfera culturale e sociale: per diversi anni, infatti, l’avvocato ha avuto incarichi di presidenza nelle più prestigiose associazioni culturali locali.