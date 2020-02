Cronaca



Fuggono da Codogno per far la quarantena a Monte Marcello

lunedì, 24 febbraio 2020, 15:50

di vinicia tesconi

Sicuramente, dovendo stare reclusi in casa, è preferibile farlo in un bel villino con vista sul golfo di Lerici che non nella brumosa Codogno. Questo devono aver pensato nove cittadini dell’epicentro lombardo del contagio da coronavirus, quando, ieri, hanno deciso di fuggire dalla zona rossa – che dovrebbe essere presidiata in ogni sua parte per non fare uscire nessuno ma che è evidentemente così severa non è – in cui abitano per passare l’obbligo della quarantena nella loro casa delle vacanze a Monte Marcello, in Liguria. A una manciata di chilometri dalla provincia di Massa Carrara, in Toscana. Non contenti di aver contravvenuto alle leggi imposte dallo stato che li obbligava a restare a Codogno per non diffondere ulteriormente il virus, i nove buontemponi lombardi hanno pensato bene anche di fare rifornimento per la quarantena in un supermercato di Sarzana, dove, logicamente, nessuno poteva immaginare quale fosse la loro provenienza.



Il sindaco di Ameglia, il comune entro i cui confini si trova Monte Marcello, ha predisposto l’ordinanza di quarantena per i fuggiaschi lodigiani e garantito che verranno seguiti costantemente dal personale della Asl ligure. Non ha potuto tuttavia dissipare la preoccupazione diventata ancora più forte sia per i residenti nel suo comune, sia per la vicinissima Carrara, che da Sarzana dista dieci chilometri e che ha una contiguità commerciale e scolastica molto forte.



Tante perplessità, infatti, erano già sorte ieri sera, quando ancora non era stata scoperta la bravata dei nove abitanti di Codogno, per il fatto che la Liguria, pur non avendo casi conclamati di coronavirus avesse sospeso le lezioni in tutte le scuole mentre la Toscana, con la stessa identica situazione, no. Moltissimi ragazzi residenti nelle frazioni di Sarzana vicine al confine con Carrara frequentano scuole carraresi o massesi per cui, pur avendo il divieto di andare a scuola nella loro regione, stamani hanno dovuto recarsi ugualmente a scuola perché nella provincia di Massa Carrara il servizio scolastico è ancora in vigore.