Gravissimo motociclista caduto a Pian della Fioba

sabato, 22 febbraio 2020, 17:11

Si è riunita oggi l'unità di crisi aziendale, formata dalla Direzione e da tutte le componenti ospedaliere e territoriali coinvolte nel percorso di prevenzione per il Coronavirus “Covid-19”

sabato, 22 febbraio 2020, 14:30

Impegno a 360 gradi per la multiservizi del comune di Carrara. Il presidente Luca Cimino: «La scelta 'plastic free' corrisponde ai nostri obiettivi». Borraccia e zainetto per i partecipanti alla 'family run'

sabato, 22 febbraio 2020, 14:13

Athamanta, il percorso nato per la difesa delle Alpi Apuane: la prima maratona "ecocompatibile" d'Italia è uno specchietto per le allodole per coprire il disastro ambientale e sociale delle cave di marmo

venerdì, 21 febbraio 2020, 17:51

Grande apprensione si è diffusa oggi a Massa e a Carrara per la notizia di un cittadino cinese ricoverato all’ospedale Delle Apuane con i sintomi del coronavirus

venerdì, 21 febbraio 2020, 17:32

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha consegnato oggi all’Assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi le circa 7mila firme a difesa del Monoblocco raccolte dal Comitato Primo Soccorso e Urgenza nel corso di un incontro tenutosi a Firenze alla presenza del direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest Maria...

venerdì, 21 febbraio 2020, 10:22

L’appuntamento tradizionale del Carnevale carrarese è la sfilata dei ragazzi del Liceo Artistico “Artemisia Gentileschi” con costumi di cui sono stati ideatori e realizzatori