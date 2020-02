Cronaca



Il 5 luglio torna l’air show delle Frecce Tricolori a Marina di Massa

mercoledì, 19 febbraio 2020, 17:43

Dopo 16 anni tornano a Marina di Massa le Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare Italiana famosa in tutto il mondo per le sensazionali acrobazie aeree. Per la 60° stagione acrobatica delle Frecce Tricolori in scena nel 2020, nel calendario degli show Aero Club Italia ha ufficialmente inserito la manifestazione massese in programma il prossimo 5 luglio.

L’air show è stato fortemente voluto dall’amministrazione del sindaco Francesco Persiani, promotrice dell’iniziativa con la collaborazione dell’Aero Club Friulano: “da mesi stiamo lavorando a quest’evento che richiede una grande organizzazione e richiederà un grande sforzo da parte di tutti i settori e siamo felici di aver ricevuto l’ufficializzazione dello svolgimento dello spettacolo l’unico in tutta la Toscana” commenta con grande soddisfazione il sindaco. “Il fascino delle Frecce Tricolori è indiscusso e non c’è dubbio che sarà un evento in grado di richiamare migliaia di cittadini e turisti, considerato anche che si terrà in piena stagione estiva. Ma non solo, abbiamo voluto uno spettacolo unico nel suo genere ed abbiamo scelto questa data per festeggiare i 60 anni di gemellaggio con la città tedesca di Bad Kissingen con cui Massa, appunto nel lontano 1960, sottoscrisse un patto di amicizia”.

Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale si è impegnata nel raggiungimento di questo obiettivo grazie anche al prezioso supporto di Vittorio Cucurnia, rappresentante dell’Aero Club Italia e dell’Aero Club Friulano ed ora partirà l’organizzazione vera e propria della manifestazione che si preannuncia, già da ora, uno degli appuntamenti principali della prossima estate, già ricca di eventi sportivi, culturali e musicali.

“Per noi è una grande soddisfazione riportare la Pattuglia acrobatica nei nostri cieli e poter offrire a migliaia di massesi e turisti uno spettacolo esclusivo in grado di entusiasmare grandi e piccini. Inoltre è un’occasione importante di promozione turistica del territorio e porterà vantaggi sotto più punti di vista. Ringrazio fin da ora tutti gli uffici e gli enti che, da subito, si impegneranno per la perfetta pianificazione dello show e per regalare ai cittadini una giornata da ricordare” afferma ancora il sindaco.

Da oggi parte quindi la programmazione dell’air show delle Frecce Tricolori i cui dettagli saranno forniti nelle prossime settimane.