Il borgo dei bambini

martedì, 11 febbraio 2020, 19:25

“Il borgo dei bambini” è una nuova realtà sociale locale che - nata da poco tempo - si prefigge lo scopo di fornire un valido e concreto aiuto per i bambini in difficoltà.

Incontro Graziella Chimenti nella sede di Borgo del Ponte, sita nel meraviglioso Palazzo Andrei (donato dall’illustre famiglia alla Curia).

Graziella come è nata l’idea di questo progetto?

Questo è un sogno di bambina che si è realizzato; sono sempre stata sensibile verso queste tematiche - tanto da essermi voluta laureare in Giurisprudenza - proprio per questo. Il mio pallino era appunto il Diritto di Famiglia; nel corso della mia carriera di avvocato mi sono spesso imbattuta in questioni complesse, intricate e spesso dolorose riguardanti i minori. Soprattutto nelle separazioni, ma non solo. Naturalmente al momento per questioni di deontologia professionale ho dovuto “congelare” il mio titolo da avvocato, però come vedi sono riuscita a realizzare quello a cui aspiravo da tempo: una struttura semi residenziale per bambini.

Immagino che non sia stato facile...

Affatto; è stato un procedimento lungo che ha visto la collaborazione e la sinergia di tanti, in primis dei miei collaboratori. Tutto comunque è effettivamente partito da una profonda conoscenza dell’argomento e delle varie problematicità: i servizi mancanti, le situazioni in cui mi sono trovata in passato e nelle quali non era necessario togliere i bambini ai loro genitori, la mancanza di un filo conduttore fra lo stato e le famiglie che consentisse di trovare soluzioni meno dolorose. Tutti questi fattori hanno contribuito a spingermi a realizzare fortemente questo progetto ed a passare dall’idea ai fatti.

Oltre a te, chi è coinvolto nel “Borgo dei Bambini”?

Naturalmente il mio prezioso staff: un gruppo di persone meravigliose e professionalmente preparate. Qui abbiamo figure specifiche come un educatore, un animatore, un addetto all’assistenza di base; due psicologhe, poi c’è un infermiere che saltuariamente interverrà per somministrare farmaci o prime cure o rudimenti di educazione igienica e naturalmente qualche volontario.

Quale è il vostro obiettivo?

Essendo una struttura semi residenziale - qui i bambini possono svolgere le più disparate attività ludiche - educative (svolgimento compiti) ma anche sportive e meditative (siamo “gemellati” con associazioni sportive e anche praticanti lo yoga) con l’ausilio di tutti noi, incluso naturalmente il supporto psicologico per loro e le loro famiglie. Vedi Paola, è inutile creare dei percorsi ad hoc per il bambino - trascurando poi i genitori e la famiglia di appartenenza. Il nostro scopo non è quello di tappare buchi esistenziali ma semmai di colmarli con un supporto a 360 gradi. Ci prefiggiamo infatti di stringere con le famiglie quei piccoli “patti educativi” che - partendo dalle cose più basilari - possano aiutarli nel far crescere in modo sereno i loro figli. Tutto ciò avviene appunto attraverso singoli progetti individuali creati sul singolo bambino. Ogni bambino ha la sua storia e le sue esigenze particolari. Il nostro campo d’azione si concentra sui bambini da sei mesi a dieci anni, indirizzato a bambini della zone di Massa, Carrara, Montignoso e frazioni. Oltre - essendo una struttura semi residenziale - sarebbe impraticabile dal punto di vista logistico.

Come funziona fattivamente la cosa, qual è l’input?

Noi siamo pronti ad accogliere bambini con delle problematicità (le più disparate) su segnalazione dei servizi sociali del comune di Carrara, Massa e Montignoso. La cosa che tengo a rimarcare è che i bambini non verranno tolti alle loro famiglie ma qui si potrà lavorare tutti assieme per far sì che le problematicità vengano progressivamente risolte. E’ questo il punto di cui sono particolarmente orgogliosa: non sradichiamo i bambini dalla famiglia, se proprio non è strettamente necessario, purtroppo. Le attività della struttura sono proprio indirizzate a questo: noi forniamo quel supporto che spesso manca (possiamo anche preparare il pranzo, se c’è bisogno e Graziella mi mostra orgogliosa una bella e luminosa cucina), aiutarli nei compiti, portarli a mostre di pittura o a laboratori di lettura teatrale, organizzare per loro attività sportive e ludiche. Qui le attività ed i laboratori non mancheranno.

Mentre proseguo con le domande - Graziella mi mostra tutta la struttura: la grande sala per le manifestazioni o conferenze, le stanze giochi ed intrattenimento, stanze dedicate ai compiti, variopinti giochi e colori ovunque, la bella cucina per i pranzetti.

Concludo con l’ultima domanda, mentre mi fisso su una scritta colorata “Benvenuti”. Graziella come ha accolto “Borgo del ponte” questa struttura per bambini?

Benissimo.

Siamo particolarmente fieri e commossi da tanta accoglienza; qui si respira aria di inclusione da sempre. Il borgo è particolarmente ricettivo e sensibile verso le attività di solidarietà sociale - anche attraverso le attività del parroco e lo spirito ben disposto dei suoi abitanti. Siamo in sintesi nel posto più giusto.

L’intervista si conclude senza non percorrere rapidamente le tappe della mia memoria. Io che quel borgo lo conosco bene - perché ci ho passato una parte della mia infanzia - non posso che concordare.

Per chi volesse mettersi in contatto con “Il borgo dei bambini”:

https://www.ilborgodeibambini.it/

https://www.facebook.com/ilborgodeibambiniassociazione/