Cronaca



Il carnevale dei bimbi arriva alla casa di riposo Regina Elena: musica, coriandoli e pentolaccia con Ada

martedì, 25 febbraio 2020, 12:48

Musica, stelle filanti, tante maschere colorate. Il Carnevale arriva alla casa di riposo Regina Elena di Carrara con una grandissima carica di allegria ed energia portata dai bambini piccoli della scuola materna San Luca di Bonascola che hanno trascorso una bellissima e spensierata giornata insieme agli anziani ospiti della struttura donando qualche ora di divertimento e gioia ai 'nonni' del Regina Elena. Una festa davvero ben riuscita, organizzata dall'Associazione per i diritti degli anziani, Ada, di Carrara e Fosdinovo, grazie alla collaborazione fra la presidente Laura Menconi e la direzione della Rsa. I bambini non hanno perso l'occasione per indossare le loro maschere preferite: supereroi come Capitan America, Iron Man, il più classico Zorro o le intramontabili principesse per le bambine. Ma anche gli anziani per un giorno sono tornati 'piccini', indossando maschere e cappelli realizzati per l'occasione e regalati dall'Ada. L'associazione ha offerto anche la merenda a tutti, con le immancabili chiacchiere simbolo della festa. E oltre alla musica anche la pentolaccia che ha fatto divertire tutti quanti.