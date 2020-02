Cronaca



Il Carnevale del liceo artistico raddoppia col patrocinio del comune

lunedì, 17 febbraio 2020, 19:52

di vinicia tesconi

E’ una tradizione consolidata ormai dal 2001 quella del Carnevale del liceo artistico Artemisia Gentileschi che sfila per le vie della città mostrando i costumi creati dal genio degli studenti che quest’anno grazie al bando sui fondi sfitti vinto dall’amministrazione 5 stelle si trasformerà in un doppio appuntamento che occuperà l’intera giornata del giovedì grasso. A presentare l’iniziativa, stamani, nella sede del Gentileschi c’erano la dirigente dell’istituto comprensivo Gentileschi, Tacca, Palma, Ilaria Zolesi, la presidente della commissione commercio Marzia Paita e alcune insegnanti dell’artistico. “ Il Carnevale del liceo artistico è un evento importante che coinvolge gli studenti ma anche la città di Carrara – ha detto la preside - La manifestazione di quest’anno avrà nella mattinata del giovedì grasso, la sfilata per le strade della città dei ragazzi del biennio accompagnati dalla banda cittadina che si concluderà in Piazza Alberica alla quale parteciperanno anche tre classi della scuola media Carducci e una prima elementare della Saffi. Nel pomeriggio della stessa giornata ci sarà, sempre in piazza Alberica una serie di esibizioni degli studenti del triennio che verrà giudicata da una giuria di esperti. Le performance sono state organizzate interamente dai ragazzi che hanno curato non solo i costumi ma anche le scenografie, il tutto ispirato al tema green che è quello che è stato trattato nel corso dell’anno scolastico su richiesta del ministero dell’istruzione per favorire la consapevolezza ambientale dei giovani.”

“ Abbiamo dato volentieri un sostegno al lavoro fatto dai ragazzi per questa manifestazione – ha spiegato la Paita – anche perchè questo progetto è collegato al bando sui fondi sfitti e la riqualificazione del centro storico che abbiamo vinto. Il bando infatti chiedeva di indicare le realtà scolastiche del territorio impegnate artisticamente e noi abbiamo segnalato l’Accademia e il polo artistico Gentileschi, Tacca, Palma. Grazie a questo bando abbiamo potuto dare un piccolo finanziamento per i materiali usati dai ragazzi nel progetto del carnevale.”

In caso di pioggia la manifestazione verrà spostata al primo giorno utile di sole.