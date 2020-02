Cronaca



Il cuore di Promidea per San Valentino non c'è più: fine di una bella decorazione

giovedì, 13 febbraio 2020, 11:47

di donatella beneventi

Pareva strano che tutto filasse dritto, a riprova di come Carrara sia talmente complicata da non consentire la seppur minima iniziativa, volta a dare un po' di vita a un centro che arranca.



La Gazzetta di Massa e Carrara aveva dato evidenza a un evento per San Valentino da parte dell'associazione Promidea per san valentino e il cuore realizzato in piazza Accademia era il simbolo, e tantissimi avevano postato foto e selfie: un immagine poetica, bella, semplice.



Invece no: Donatella Visconti ha postato su facebook un post di grande rammarico perché il cuore è stato "eliminato" senza nemmeno avvertire, oltre ad altre decorazioni in cartone. Evidentemente si preferiscono altri decori, o le scritte sui muri o le strade maleodoranti.