“Inaccettabile che cittadini restino a piedi”: l’amministrazione contatta il gestore del trasporto pubblico

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:51

“Per l’amministrazione del sindaco Persiani il trasporto pubblico è una priorità e lo abbiamo dimostrato in più occasioni e con fatti concreti quindi, non appena siamo stati informati su quanto accaduto ieri mattina, ci siamo subito attivati ed ho contattato l'attuale gestore per chiedere una relazione”. L’assessore Marco Guidi, con delega al Tpl, interviene nel caso delle due utenti, madre e figlia, che non sono state fatte salire sull’autobus Forno e sono state costrette ad incamminarsi a piedi verso il centro città.

L’amministrazione del sindaco Francesco Persiani si è subito mossa proprio per verificare il fatto e capirne le motivazioni: “mi è stato spiegato che il bus impiegato sulla corsa delle ore 7.30 Forno-Massa, giunto in via Bassa Tambura, era effettivamente al limite della capienza consentita, motivo per cui l'autista non ha potuto far salire i due utenti verso cui vanno le scuse di Ctt Nord”, continua l’assessore. “Il gestore mi ha precisato che il mezzo, immesso sul territorio nel 2014, ha una capienza di 23 posti e fino a questo episodio si era dimostrato adeguato alle esigenze della linea, ma ha già provveduto da questa mattina ad impiegare un bus con maggiore capienza. La scelta di utilizzare mezzi di dimensioni più piccole è dovuta alle strade strette di montagna e alla difficoltà di manovra che spesso hanno gli autisti, quindi per evitare che restino bloccati con conseguenti gravissimi disservizi. Nonostante le motivazioni tecniche che mi sono state date, ho fatto ben presente che queste situazioni sono intollerabili e non si dovranno ripresentare. I nostri concittadini devono avere un adeguato servizio di trasporto pubblico e non è pensabile che frequentemente si verifichino episodi spiacevoli e disservizi, in particolare sulle linee da e per le zone montane dove il servizio trasporto pubblico diventa essenziale”.