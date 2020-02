Cronaca



L'Avis Zonale Massa-Carrara dona un video proiettore in ricordo di Gianni Tazzini

martedì, 25 febbraio 2020, 12:45

Una trentina i partecipanti al corso formazione per volontari della Fondazione ANT Italia ONLUS. I tre incontri promossi dalla Delegazione territoriale Massa-Carrara Lucca si sono tenuti nelle scorse settimane a Palazzo Ducale, sede della Provincia di Massa-Carrara, per gentile concessione del Presidente Gianni Lorenzetti.



A fare gli onori di casa partendo dal benvenuto ai partecipanti e proseguendo con la presentazione di attività e progetti che la Fondazione realizza sia a livello nazionale che locale, è stata la delegata Ant Maria Grazia Menconi. A seguire l'incontro con la coordinatrice sanitaria nazionale Ant dottoressa Silvia Leoni, che si è addentrata negli aspetti di natura medica e assistenziale. Il secondo appuntamento con la psicoterapeuta Ant dottoressa Azzurra Galvani, si è aperto con la donazione di un videoproiettore da parte dell'Avis zonale Massa-Carrara.



«Una donazione che ha lo scopo di ricordare Gianni Tazzini – ha spiegato Renato Del Becaro, vice presidente Avis – il giovane massese scomparso prematuramente due anni fa all'età di 41 anni, a causa di un male incurabile». Presenti anche la madre di Tazzini, Gina, visibilmente commossa e la cugina Ilaria, che ha sottolineato: «l'Associazione volontari italiani del sangue persegue un fine di interesse pubblico – ha dichiarato la tesoriera Avis – quello di garantire un'adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti, a coloro che ne manifestino necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue d'intesa con le strutture ospedaliere pubbliche».



Gratitudine all'Avis «per un gesto venuto dal cuore» è stata espressa dalla delegata Ant, che si è complimentata con i partecipanti, perché «diventare volontario Ant e aiutare la Fondazione nelle attività di compagnia, di accompagnamento e di aiuto pratico – ha ricordato la Menconi – è scelta oltreché gradita, particolarmente utile al territorio in cui viviamo».

Il terzo e ultimo incontro è stato tenuto da Stefano Guidoni, promoter Fondazione Ant.



Per informazioni contattare la sede territoriale Fondazione ANT Italia ONLUS Delegazione Massa-Carrara Lucca, via San Remigio di Sotto 16, località Turano a Massa, o telefonare ai numeri: 0585 040532 (sede) 340 488 6674 (Delegata Maria Grazia Menconi) 340 977 3830 (Promoter Stefano Guidoni).