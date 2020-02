Lunedì scuole chiuse a Bedizzano

Altri articoli in Cronaca

sabato, 1 febbraio 2020, 12:43

Le comunità religiose cattolica, protestante, ortodossa e musulmana, sono da anni impegnate in un percorso comune di dialogo e preghiera per promuovere una cultura della Pace, perché la religione mai e poi mai può giustificare l’uso delle armi, né la Parola di Dio può portare a condotte contrarie alla dignità...

sabato, 1 febbraio 2020, 12:34

L'appuntamento è ormai una tradizione e per gli iscritti e gli amici dell'Associazione che, in oltre sessanta, si sono ritrovati per festeggiare il termine della stagione espositiva

sabato, 1 febbraio 2020, 08:27

E’ stato rintracciato dalla polizia stradale di Massa Carrara il conducente di una Opel Agila che, alcuni giorni fa, stava percorrendo contromano un tratto dell’A/15 e, dopo essersi accorto dello sbaglio, ha pure invertito la marcia per recarsi dove era diretto

venerdì, 31 gennaio 2020, 23:04

Si è svolto in comune a Carrara, nella sala di rappresentanza, un incontro pubblico per la presentazione degli esiti della campagna di rilevamento nelle aree Sin/ Sir di Massa Carrara

venerdì, 31 gennaio 2020, 19:03

Al via il Salone dedicato al Camper e al mondo del turismo itinerante e sostenibile. Novità 2020 la sezione Trek&Ways Speciale Cammini e gli eventi esperienziali outdoor

venerdì, 31 gennaio 2020, 17:54

L'Associazione Acca Carrara è una istituzione ormai da molti anni sul territorio, occupandosi di prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare; occasionalmente, presta la sua collaborazione per tutte quelle iniziative che possono in qualche modo prevenire il disagio giovanile, uno dei fattori che concorrono all'elaborazione della malattia psichica