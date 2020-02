Cronaca



Marcia interreligiosa della pace a Massa

sabato, 1 febbraio 2020, 12:43

"Come ci dimostrano ancora una volta i fatti di questi giorni - si legge nella nota -, se mai ne avessimo avuto di bisogno, i venti di guerra non si placano mai, ed ogni scusa è buona per poter prevaricare con la forza e ottenere un vantaggio soprattutto economico o politico a scapito di vite umane.

Le comunità religiose cattolica, protestante, ortodossa e musulmana, sono da anni impegnate in un percorso comune di dialogo e preghiera per promuovere una cultura della Pace, perché la religione mai e poi mai può giustificare l’uso delle armi, né la Parola di Dio può portare a condotte contrarie alla dignità umana.

Al nostro cammino, ogni anno, si affiancano donne e uomini di buona volontà, che condividono gli stessi valori durante la Marcia Interreligiosa della Pace, mediante la quale vogliamo testimoniare a tutta la popolazione il nostro impegno e la nostra volontà.

In particolare quest’anno sottolineiamo l’importanza della salvaguardia del creato come strumento per costruire la Pace, perché la Casa Comune che abitiamo sia mezzo di riconciliazione e ascolto; è necessaria una “conversione ecologica”, come ci ricorda Papa Francesco nel Messaggio per la VLL giornata Mondiale della Pace, mediante la quale educhiamo noi e le generazioni future a mettere oggi le basi per il bene del domani.

Ci troveremo pertanto domenica 2 febbraio alle ore 15 nella Piazza antistante la Stazione di Massa, per percorrere insieme le strade verso il centro cittadino, avvolti di colori e carichi di festa; termineremo la Marcia con un gesto importante, la piantumazione di una pianta, a testimoniare il nostro impegno".

L’invito è esteso ad associazioni, movimenti, gruppi informali, parrocchie, scuole e ad ogni uomo e donna di buona volontà.

I promotori:

Azione Cattolica diocesana, Pastorale Giovanile, Ufficio Migrantes, Ufficio per il Dialogo Interreligioso, Chiesa Valdese Metodista di Carrara, Chiesa Rumena Ortodossa di Massa e di Carrara, Accademia Apuana della Pace, Comunità Musulmane di Massa e di Carrara, Associazione Casa Betania, Caritas

Per info e adesioni è possibile scrivere una email a azionecattolicams@gmail.com