Mezza Marina senza acqua: “lavori improrogabili” dice il nastro registrato di Gaia

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:36

di vinicia tesconi

Niente acqua nelle case di circa la metà di Marina di Carrara dalle sei di oggi pomeriggio e residenti inferociti per non aver ricevuto neanche un minimo preavviso per la sospensione del servizio.



Secondo le testimonianze di molte persone residenti a Marina di Carrara nella zona che dalla Ruga Alfio Maggiani arriva fino a via Venezia e poi fino a viale Galilei, i rubinetti si sono seccati improvvisamente nel tardo pomeriggio creando non pochi disagi soprattutto perché non c’era stato alcun annuncio che preannunciasse l’interruzione del servizio. Salvo rarissimi casi di persone che hanno detto di aver ricevuto un breve avvertimento, la gran parte dei residenti di Marina ovest si è ritrovata a dover affrontare l’emergenza acqua. La responsabilità del disagio non annunciato in maniera adeguata probabilmente risiede nel fatto che l’accesso al servizio guasti di Gaia s.p.a. è possibile solo da linea telefonica fissa che sempre più spesso viene annullata a favore dei cellulari. Il numero messo a disposizione di Gaia che, comunque, rimanda a un nastro registrato, non è raggiungibile dai cellulari. Quindi tutti coloro, e sono la maggioranza, che hanno eliminato la linea fissa in casa, non hanno alcun modo di mettersi in contatto o di essere contattati daGaia per avere informazioni su guasti e interruzioni del servizio.



Il nastro di Gaia s.p.a., comunque, non precisa le ragioni del problema che ha richiesto un intervento in via Muttini e che ha determinato la chiusura dell’acqua in tutte le case della zona: le sole informazioni che dà sono i nomi delle strade coinvolte nel disservizio e la possibilità di avere acqua torbida o non avere per niente l’acqua fino alla mezzanotte di oggi. E ovviamente le scuse per aver lasciato tutti senz’acqua.