Monoblocco, incontro in regione: entro fine marzo firma del protocollo

giovedì, 20 febbraio 2020, 16:55

“Il monoblocco non sarà abbattuto ma, come abbiamo più volte affermato, sarà effettuato l’adeguamento antisismico come è emerso dai diversi incontri che si sono svolti con i comitati”. In una nota la ASL ribadisce la propria volontà a portare avanti il progetto per conservare a Carrara un importante presidio sanitario. La ASL ha quindi preso atto della volontà della cittadinanza e, in accordo con il Comune, è pronta, fin da subito, ad attivare tutti i passaggi necessari per lo sviluppo del progetto. Un passo importante in questa direzione ci sarà domani, 21 febbraio, nell’incontro che si terrà in Regione anche alla presenza del sindaco.

“Ho preso un impegno e lo manterrò – afferma Maria Letizia Casani, direttore generale della ASL Toscana nord ovest - tanto è vero che gli uffici tecnici stanno portando a termine la stesura del protocollo che verrà siglato, entro fine marzo, tra Azienda, Comune di Carrara e Regione Toscana”.

“Infine mi preme sottolineare che entro giugno sarà in funzione la risonanza magnetica e vorrei tranquillizzare la popolazione sulla volontà dell’Azienda di mantenere i servizi, il potenziamento della dermatologia ne è la prova”.