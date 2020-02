Cronaca



Nove anni di precariato non riconosciuti da Asl: odissea di un’ortottista carrarese

martedì, 4 febbraio 2020, 10:08

di vinicia tesconi

Non è bastata la laurea; non sono bastati quattro anni di volontariato non retribuito; non è bastato accettare la richiesta di Asl di appoggiarsi a un’associazione impegnata nel sociale per accedere alla convenzione lavorativa; non è bastato neppure un precariato di nove anni. Non è bastato, dopo una tale esperienza lavorativa, rimettere tutto in gioco e partecipare alla selezione indetta da Asl per la formazione di una graduatoria di assistenti oftalmologici. Nulla è bastato ad impedire ad Asl di azzerare completamente il percorso lavorativo di un’esperta ortottista carrarese, che per anni, appunto, ha svolto con serietà e competenza il suo lavoro presso l’ospedale di Carrara prima e al Delle Apuane poi. La storia ha del paradossale e, inevitabilmente, anche conseguenze drammatiche.



L’ortottista carrarese ha conseguito la laurea abilitante alla professione di assistente oftalmologica presso l’università di Firenze nel 2003. Dopo quattro anni di volontariato nel reparto di oftamologia dell’ospedale di Carrara, nella vecchia sede di Monterosso, Asl le chiede di aprire la partita Iva e di appoggiarsi ad una associazione impegnata nel sociale per poter iniziare l’attività lavorativa mediante la convenzione con ente onlus. Nel 2009 Asl le stipula un primo contratto di sei mesi, seguito da contratti trimestrali continuativamente rinnovati fino al 2018. L’ortottista lavora esclusivamente con Asl con pagamento orario e su liste cup: per i primi cinque anni ha un contratto part-time con 18 ore settimanali. In seguito le viene fatto un contratto full time con 36 ore settimanali. Ovviamente la condizione di precaria non le consente di maturare ferie né di avere diritto a giorni di malattia.



Nel 2018 Asl organizza una selezione per formare una graduatoria per assunzioni a tempo determinato alla quale l’ortottista partecipa. Si tratta di una selezione che prevede una sola prova scritta e che desume la maggior parte del punteggio di ogni candidato dal suo curriculum e qui arriva la prima grande beffa per l’assistente carrarese: la commissione esaminatrice non le riconosce gli anni di lavoro svolti per Asl e la posiziona quasi in fondo alla graduatoria. Nove anni ininterrotti di lavoro per Asl cancellati con un colpo di spugna. Ma, ancora, neppure questo sembra bastare e nel giugno del 2018 all’ortottista carrarese viene comunicato che l’azienda non ha intenzione di proseguire la collaborazione con lei in quanto figura professionale che non era fin dall'inizio nell'accordo tra l'ente onlus e la Asl stessa.



Da quel momento è iniziata una battaglia legale tra l’assistente carrarese e Asl per vedere riconosciuto il lavoro svolto: battaglia che va avanti con la lentezza e gli ostacoli quasi insormontabili della macchina burocratica e giudiziaria italiana. Nel frattempo, però, l’ortottista è rimasta senza lavoro e non ha potuto neppure accedere alla disoccupazione, e, essendo madre di due figli, nel momento in cui anche il marito si è ritrovato in disoccupazione, ha dovuto mandare avanti la sua famiglia senza più alcuna entrata.

Adesso un dubbio, su tanti, viene: leggendo la storia dell’ortottista carrarese, si può ancora chiedere ai giovani di studiare e impegnarsi perché la loro competenza e abnegazione avranno riconoscimento?