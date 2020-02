Giovane operaio schiacciato da una lastra di marmo: è grave

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 27 febbraio 2020, 12:54

Abbiamo scaricato il video dell'intervista non mandata in onda da Toscana Tv e noi la riproponiamo ai lettori in due parti. Ecco la prima. Giudicate voi

giovedì, 27 febbraio 2020, 12:42

La situazione di emergenza coronavirus, ha determinato come conseguenza una riduzione dell’attenzione verso altre problematiche

giovedì, 27 febbraio 2020, 11:33

Uno è un ragazzo di 22 anni della provincia di Siena, giocatore della Pianese. Il secondo caso è un signore di 44 anni, che risiede a Torre del Lago e lavora a Vo Euganeo (comune del Veneto che fa parte delle zone a rischio)

mercoledì, 26 febbraio 2020, 20:57

Oggi si è svolta nella sede direzionale via Cocchi a Pisa una riunione tra la direzione dell'Asl Toscana nord ovest, insieme ad alcuni componenti dell'unità di crisi aziendale, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Anche in questo ambito è stato fatto il punto della situazione e sono state illustrate le misure...

mercoledì, 26 febbraio 2020, 13:42

L’Azienda USL Toscana nord ovest, in relazione all’evolversi della situazione Coronavirus “Covid-19” sta mettendo in atto tutti i necessari interventi

mercoledì, 26 febbraio 2020, 12:45

L’amministrazione ribadisce che in Toscana la situazione non è tale da aver indotto Regione Toscana ad adottare provvedimenti restrittivi come in altre regioni, ma è tutto in costante aggiornamento ed eventuali cambiamenti saranno comunicati dai canali istituzionali.