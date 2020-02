Cronaca



Operazione "White Honey": 11 arresti per droga e prostituzione

lunedì, 3 febbraio 2020, 15:32

di rossella barattini

"White Honey" è il nome dell'operazione a cui gli uomini della questura di Massa Carrara stanno lavorando da molti mesi. Soltanto pochi giorni fa il blitz della Squadra Mobile apuana con ausilio del personale degli omologhi uffici di La Spezia e del personale del Commissariato di P.S. di Carrara. L'operazione ha visto l'applicazione di sei misure di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti soggetti, per violazione della legge sugli stupefacenti e per sfruttamento della prostituzione, mentre altre cinque persone erano già state arrestate in fasi precedenti all'operazione.

"L'operazione ha riguardato nel complesso nell'ultimo anno 11 arresti - ha dichiarato il dottor Mansi, procuratore capo della procura della Repubblica di Massa-Carrara - tre persone di nazionalità italiana e otto di origine balcanica. Nasce come un'attività che era finalizzata al contrasto del fenomeno della prostituzione e nel corso dell'attività, ci siamo accorti che c'era attività di spaccio e di traffico internazionale".

L'operazione, nata per contrastare la prostituzione, si è quindi dimostrata molto più complessa, tanto da coinvolgere il mercato della droga internazionale. Infatti, durante le indagini, è stata rintracciata una macchina che veniva utilizzata da alcuni corrieri provenienti dal nord Europa, dotata di doppi fondi e scomparti appositi per nascondere la droga. Utilizzata come copertura degli illeciti anche un'attività di apicoltura nello spezino.

L'attività svolta dagli uomini della Squadra Mobile, coordinata dai magistrati della locale Procura della Repubblica, ha portato anche a sequestri di alcuni chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina ed eroina, nascoste in un appartamento a Marina di Carrara e all'autovettura utilizzata dai corrieri del nord Europa.