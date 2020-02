Cronaca



Parte concorso di progettazione per il recupero dell’ex tracciato ferroviario dal mare a San Martino

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:43

di vinicia tesconi

Sarà pronto per marzo il primo step del concorso di progettazione in due gradi che punta al recupero del tracciato ferroviario ormai dismesso che collegava il mare con la stazione di San Martino a Carrara e che, pur essendo di proprietà di Ferrovie dello Stato, fece parte per oltre un secolo del percorso della Marmifera. Uno dei progetti più visionari e interessanti dell’amministrazione 5 stelle lanciato già durante la campagna elettorale che oggi ha mosso il suo primo passo. A presentare il bando che ha una tipologia innovativa ed è il primo nel suo genere che viene proposto a livello nazionale c’erano oggi il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi, il presidente dell’ordine degli architetti di Massa Carrara, Arturo Giusti, il presidente dell’ordine degli ingegneri di Massa Carrara, Stefano Nadotti, il consigliere e tesoriere dell’ordine nazionale degli ingegneri Michele La Penna e l’architetto Riccardo Baracco , presidente della giuria del concorso.

L’ ingegner Nadotti ha parlato a nome del suo ordine per esprimere l’entusiasmo con cui è stato accolto l’invito a fare parte del percorso del bando per il recupero del tracciato della marmifera. “L’ordine degli ingegneri crede fermamente nell’importanza di avere un ruolo attivo e presente sul territorio: la nostra mission è di integrarci con la nostra zona di riferimento e non di essere isolati. Pur ottemperando a tutte le previsioni normative abbiamo proceduto a fare percorsi collaterali non troppo tipici infatti abbiamo aderito alla consulta disabile provinciale e anche al progetto smart city. Questa è anche un’occasione ancor più gradita perché ci permette di stringere rapporti con l’ordine degli architetti per poter declinare sul territorio il lavoro svolto a livello nazionale sul tema dei bandi. Infine, siamo convinti che la rivitalizzazione dell’arteria ciclopedonale possa avere una funzione strategica notevole e che il recupero del tracciato della marmifera sia in grado di restituire il rapporto inscindibile tra la città e il suo legame con il marmo dando un messaggio che non possiamo che condividere.”

Stesso entusiasmo testimoniato anche dal presidente dell’ordine degli architetti Giusti: “ La decisione di preparare un concorso di progettazione in due è molto positiva perché questo è lo strumento migliore per cercare il miglior progetto per la città. E’ stato provato che un singolo intervento di ristrutturazione edilizia in una città innesca un circolo virtuoso di miglioramenti. Questo bando, fatto a Carrara per la prima volta, nella prima fase non guarda ai curricula né ai fatturati ma valuta solo la validità dei progetti. Quindi consente l’accesso anche a un giovane appena laureato che non disponga già di uno studio a sostenerlo. Nella fase successiva, eventualmente, dovrà associarsi a team con esperienza ma resterà il responsabile del progetto e il proprietario intellettuale dell’opera. L’ordine degli architetti ha preparato una piattaforma online sulla quale verranno riversati tutti i progetti in maniera anonima che potranno essere valutati da tutti. La scelta definitiva verrà fatta da una giuria sempre sull’anonimato degli autori. La possibilità di caricare il proprio progetto sulla piattaforma consentirà un grande risparmio .”.

L’ingegner Lapenna ha confermato il valore e l’innovazione del concorso di progettazione come strumento per la trasformazione del territorio ed ha spiegato: “Il concorso premia i progetti e non i progettisti e consente la partecipazione anche a chi non avrebbe la possibilità di farlo con i bandi normali.”

Soddisfazione per il sindaco De Pasquale che del progetto pista ciclabile sul tracciato ferroviaro della marmifera è sempre stato un grande sostenitore: “Questo intervento avrà un impatto positivo per la mobilità lenta o sostenibile, e può essere un’ ulteriore attrattiva turistica distintiva del nostro territorio. Inoltre consentirà il recupero di infrastrutture straordinarie per caratteristiche e funzionalità e farà apprezzare la grandezza di un’opera quale fu la marmifera.”

L’assessore Raggi ha voluto ringraziare l’ architetto Michele Bengasi e l’ architetto Francesca Zani che hanno coordinato il concorso di progettazione ed ha spiegato i dettagli dell’idea di recupero: Il tracciato da San Martino al mare si innesterà sulla ciclopista tirrenica, un progetto internazionale che prevede la costruzione di ciclovia lungo le coste europee e che partirà dalla Francia passando anche da Marina di Carrara. Intercetterà il turismo degli amanti della bicicletta e favorirà l’arrivo dei turisti in città. Il percorso resterà invariato rispetto a quello storico della ferrovia nella parte da Carrara alla stazione di Avenza, perché in questo tratto non ci sono costruzioni sul percorso mentre potrà cambiare a discrezione dei progettisti nella parte che da Avenza arriva al mare perché dovrà risolvere alcuni nodi importanti con ponti e dislivelli. Il percorso comprenderà la ciclabile e i binari della ferrovia per consentire il passaggio di treni storici o speciali. Il concorso è internazionale quindi potranno partecipare progettisti da tutto il mondo: per questo è stato realizzato n video con un drone per dare a tutti la visione dall’alto del territorio. La giuria sarà composta da due architetti, uno locale e uno internazionale, due ingegneri, uno locale e uno internazionale e un a figura indicata dall’amministrazione che è l’architetto Baracco. L’opera porterà grandi vantaggi: favorirà l’uso delle bici per arrivare fino a Marina, perché il tracciato essendo anche ferroviario, avrà una pendenza molto limitata, consentirà il recupero di un patrimonio di archeologia industriale e capolavoro di ingegneria, sarà il primo grande progetto di grande valorizzazione della città da moltissimi decenni, favorirà il turismo e le visite nel centro della città.”

La prima fase del concorso selezionerà 5 vincitori che avranno premi in denaro da ventimila euro a scendere in base alle posizioni raggiunte in classifica. L’importo totale della prima fase è di 180 mila euro che arrivano dal bando periferie. Il vincitore passerà alla fase successiva e dovrà collaborare con altri esperti e in totale si aggiudicherà circa 170 mila euro. Il progetto sarà completato nell’arco di circa 15 mesi, un tempo considerato dall’amministrazione più breve rispetto al percorso canonico che prevede il bando per cercare un progettista e poi l’elaborazione del progetto. L’intera realizzazione dell’opera richiederà un costo di diversi milioni di euro.