Cronaca



Frigido senza trote, pescatori ancora arrabbiati

lunedì, 24 febbraio 2020, 08:38

di mario ceccarelli

Inaspriti i controlli delle guardi, sempre meno pescatori sul fiume, meno pesce e le amministrazioni del fiume che fanno? Nulla a sentire i vertici dell'associazione, scena muta dal comune: "Il nostro comune di Massa non muove niente. Pesca è uno sport e come tale l'assessore allo sport dovrebbe occuparsene, assieme ai vari enti preposti ma nulla accade. A Carrara sul Carriona vengono immesse trote e persino a Montignoso l'amministrazione comunale si occupa di immettere trote nel 'no pannosa' e a Massa? E il Frigido? Nulla, nessuno se ne occupa, ci proviamo noi pescatori segnalando soprusi e scarichi abusivi, autotassandoci per immettere qualche trota da ripescare poi con la speranza che non vengano portate via da criminali con la dinamo o con nasse di frodo, chiediamo quindi alle amministrazioni di svegliarsi, il frigido è una risorsa da salvaguardare in tutto e per tutti" chiosano i vertici dell'associazione".