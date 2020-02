POR FSE 2014-2020: oltre 460 mila euro destinati alla Zona distretto delle Apuane

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 17 febbraio 2020, 19:52

E’ una tradizione consolidata ormai dal 2001 quella del Carnevale del liceo artistico Artemisia Gentileschi che sfila per le vie della città mostrando i costumi creati dal genio degli studenti che quest’anno grazie al bando sui fondi sfitti vinto dall’amministrazione 5 stelle si trasformerà in un doppio appuntamento

sabato, 15 febbraio 2020, 13:23

L’amministrazione del sindaco Francesco Persiani intitolerà lo stadio “Degli Oliveti” a Giampiero Vitali (Milano, 1º agosto 1940 – Milano, 20 maggio 2001), uno dei più amati giocatori della Us Massese 1919 contribuendo, con una costanza unica e con risultati mai più ottenuti, a portare in alto il nome della società...

venerdì, 14 febbraio 2020, 15:02

Una lezione di danza aerea come molte altre a cui Giulia Bongiorni, ventottottenne massese, aveva partecipato, nella palestra del Centro Giovanile di Massa in via Marina Vecchia. Poco prima del termine della lezione il dramma

venerdì, 14 febbraio 2020, 12:58

Mercoledì il consiglio regionale della Toscana ha approvato il Documento di pianificazione strategica di sistema (Dpss) dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale (Adsp Mar Ligure Orientale)

venerdì, 14 febbraio 2020, 12:56

All’Albo pretorio del comune è pubblicato l’Avviso esplorativo per l’individuazione, attraverso manifestazione di interesse, di “fondi sfitti” ubicati nel centro storico di Carrara

giovedì, 13 febbraio 2020, 12:50

Il vicesindaco con delega al Bilancio Matteo Martinelli sintetizza l’operazione che nel giro di qualche settimana permetterà all’amministrazione comunale di chiudere positivamente una vicenda iniziata nel 1981