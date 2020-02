Cronaca



Presentato il primo “Con_Vivere” senza Remo Bodei

mercoledì, 26 febbraio 2020, 10:44

di vinicia tesconi

E’ stato presentato ieri pomeriggio a palazzo Binelli il prossimo festival Con_Vivere, la manifestazione di punta del comune di Carrara, che, per la prima volta, non avrà il suo direttore artistico storico, nonché fondatore, il professor Remo Bodei, scomparso qualche mese fa.



Il ricordo e la presenza di Bodei hanno comunque caratterizzato la presentazione così come caratterizzeranno la prossima edizione del festival. Presenti il presidente della Fondazione Crc, Enrico Isoppi, la direttrice scientifica Chiara Saraceno, in collegamento Skype da Torino, la responsabile dell’organizzazione del Festival Manuela Mazzi e, in rappresentanza della Fondazione Marmo, Matteo Venturi. A ricordare la figura di Bodei è stato, per primo, il presidente della Fondazione Crc, Enrico Isoppi: “Viviamo giorni difficili in cui il nostra sistema è messo a dura prova ma, non si può dimenticare anche in questi casi il valore della cultura che è in grado di aiutare ad affrontare ogni difficoltà – ha detto Isoppi –La partenza di questa edizione del festival è stata difficile per l’assenza del professor Bodei. Sembrava impossibile affrontare una nuova avventura senza la sua guida e per mesi ci siamo confrontati per trovare il modo di restare nel solco da lui tracciato. Poi abbiamo capito che non potremmo mai sostituirlo e per questo abbiamo deciso di cambiare l’organizzazione strutturale del festival e scelto di affidare la direzione scientifica non a una sola figura ma a figure rinnovate ogni anno a seconda della tematica scelta, mantenendo sempre le linee guide date dal professor Bodei. Infatti il tema scelto per la prossima edizione: “ Diritti” era stato già discusso con il professore che ne aveva messo in luce la validità ed anche le difficoltà insite nella sua trattazione. Il tema del diritto ha tanta attualità perché oggi sono costantemente messi a confronto diversi diritti, alcuni invalicabili e insuperabili che in altre realtà non sono riconosviuti. Creare un ragionamento su questo argomento è una sfida importante, speicialmente per una città come Carrara che con la sua tradizione anarchica ha un rapporto stretto con il valore dei diritti. Siamo certi che sarà un Con_ Vivere che risponderà alle aspettative della gente e che porterà avanti gli insegnamenti che il professor Bodei ci ha dato.”

Venturi della Fondazione Marmo ha salutato il nuovo festival con una piccola punta polemica riferita alle recenti contestazioni della White Marble Marathon mosse dagli ambientalisti agli imprenditori del marmo. “ E’un onore particolare essere qui per noi della Fondazione marmo perché Con_ Vivere è il primo progetto deliberato e fortemente voluto dal nostro direttivo. Spesso ci accusano di fare azioni solo di facciata per metterci in luce agli occhi della città ma questa cosa ci ha offeso molto perché la Fondazione ha una charity che è stare vicino al territorio e coltivare soprattutto la cultura.”

Commosso il ricordo di Bodei fatto da Manuela Mazzi che non ha nascosto l’emozione nel ringraziare emozionata per ricordo la lunga collaborazione avuta per Con_ Vivere: “ E’ stato un piacere e un onore lavorare con lui dal quale ho tratto un grosso arricchimento. Il tema scelto per Con_Vivere trae sempre spunto dalle domande rimaste in sospeso dall’ultima edizione. In questo caso dobbiamo addirittura risalire al festival del 2016 che ha dato l’avvio alla serie di manifestazioni dedicate ad aspetti fondamentali del vivere umano. Il tema dei diritti va nel vivo della natura di Con _vivere che ha lo scopo di indagre sulla convivenza tra le persone, esperienza tutt’altro che facile. L’immagine simbolo del prossimo festival, non a caso, richiama l’intreccio di istanze e di identità sui cui molteplici problemi si può indagare. All’interno del festival ci sarà un omaggio al professor Bodei e al suo testo “Dominio e sottomissione” nel quale ha analizzato la dialettica tra chi domina e chi è sottomesso.

Il format resterà identico: quattro giorni di manifestazione con orario 17 -24. Invariato anche la collaborazione con le scuole sia per la ricerca dei volontari sia per la proposta di presentare lavori inerenti al tema nel corso della manifestazione.”

Infine la professoressa Chiara Saraceno, sociologa di fama internazionale, docente presso diversi atenei in Italia e all’estero, nominata Grand’Ufficiale della Repubblica da Carlo Azeglio Ciampi e autrice di molti saggi di sociologia: “ E’ un grande onore subentrare, anche solo per un anno, all'amico Bodei :non sarò assolutamente all'altezza di ciò che ha fatto per questo festival . Il tema dei diritti mi affida un’enorme responsabilità perché apre conflitti e discussioni molto ampie. Il mio riferimento di base è l’articolo 3 della Costituzione che riconosce a tutti il diritto di sviluppare la persona che si è e che si vuole essere.”.