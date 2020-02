Cronaca



Processo Cappato-Welby: presidio PdF davanti al Tribunale di Massa

lunedì, 3 febbraio 2020, 08:38

Ci sarà anche un presidio del Popolo della Famiglia (PdF), la mattina di mercoledì 5 febbraio, a Massa, davanti al Tribunale, in piazza De Gasperi, in occasione del processo riguardante la vicenda di Davide Trentini, per cui sono imputati Marco Cappato e Mina Welby. Entrambi sono stati accusati di aver aiutato Trentini a raggiungere la Svizzera e là ottenere il suicidio assistito, dunque per il reato di cui all'art. 580 del codice penale, di istigazione o aiuto al suicidio.



I militanti del PdF, saranno presenti, non solo dalla Toscana ma anche da fuori regione, in questa circostanza importantissima, nella quale sono in gioco i fondamenti della nostra civiltà, non solo giuridica, ma "tout court". In proposito, il Presidente nazionale Mario Adinolfi ha affermato: "Davide Trentini, malato di Sla, non era collegato ad alcun supporto vitale, dunque non integra la fattispecie per cui la Corte Costituzionale ha parzialmente depenalizzato l'articolo 580 del codice penale. Trentini non era Dj Fabo, per la morte del quale Cappato è stato assolto. Se Cappato fosse assolto o, peggio, se il tribunale di Massa rinviasse anch'esso le carte alla Corte Costituzionale, vorrebbe dire che i limiti (i famosi "quattro paletti") al suicidio assistito in realtà non esistono, si può fare come in Svizzera. Il che sarebbe preludio a una tragica legislazione che la maggioranza giallorossa ha già in mente sull'eutanasia nel nostro Paese. Sarà come spalancare la porta all'inferno, nel baratro della morte indotta finiranno centinaia di migliaia di disabili gravi, malati di Alzheimer, depressi, malati di Sla in virtù del solo principio della "grave sofferenza fisica o psicologica".



I coordinatori del PdF Toscana. Ilaria Giurlani, Andrea Cataldo e Pier Luigi Tossani, ricordano che:



"I tristi slogan delle «vite indegne di essere vissute», del «diritto alla morte» e dell'«uccisione pietosa», tipici della hitleriana Aktion-T4 del 1938, con la quale il Führer si sbarazzò di quello che per lui era il peso di 100.000 persone portatrici di handicap, per meglio prepararsi a scatenare la II Guerra Mondiale suonano sinistramente analoghi a quelli che sentiamo oggi a proposito di eutanasia e suicidio assistito. Il PdF esprime il caloroso auspicio che la Corte giudicante di Massa si rammenti della Storia. Per una eventuale grazia dopo la giusta condanna, ex art. 580 c.p., ci sarà sempre spazio. Ma non si faccia strame del Diritto".