Pullman Ctt nord perde due ruote sull’Aurelia: colpite quattro auto e ferite due persone

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:27

I carabinieri sono tornati a controllare gli edifici e i terreni abbandonati esposti al libero accesso di chiunque, che possono diventare luogo di ritrovo di malintenzionati senza fissa dimora, oppure di sbandati e stranieri irregolari

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:51

L’assessore Marco Guidi, con delega al Tpl, interviene nel caso delle due utenti, madre e figlia, che non sono state fatte salire sull’autobus Forno e sono state costrette ad incamminarsi a piedi verso il centro città

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:43

Sarà pronto per marzo il primo step del concorso di progettazione in due gradi che punta al recupero del tracciato ferroviario ormai dismesso che collegava il mare con la stazione di San Martino a Carrara e che, pur essendo di proprietà di Ferrovie dello Stato, fece parte per oltre un...

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:36

Niente acqua nelle case di circa la metà di Marina di Carrara dalle sei di oggi pomeriggio e residenti inferociti per non aver ricevuto neanche un minimo preavviso per la sospensione del servizio

mercoledì, 5 febbraio 2020, 22:36

Al processo contro il parroco Luca Morini che comprava prestazioni sessuali a giovani che si prostituivano, la testimonianza choc del segretario del vescovo Santucci

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:29

A distanza di anni i pescatori del frigido, riuniti sotto l'associazione 'Apuania Frigido' sono ancora una volta sul piede di guerra, nella difesa del loro territorio e dei loro diritti