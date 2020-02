Cronaca



Ruru si è smarrito e la sua proprietaria offre una generosa ricompensa

domenica, 23 febbraio 2020, 15:00

di paola orrico

Ho promesso a Marina - la sua proprietaria che ci troveremo a bere un caffè - al sole - sul mare con lei e Ruru, il suo amatissimo cagnolone scomparso a Marina di Carrara, una volta che si sarà ritrovato.

Marina e la sua famiglia sono molto preoccupati per Ruru - ecco perché ho deciso di dare anche io il mio piccolo contributo nelle ricerche.

Marina quando è scomparso Ruru e dove si trovava al momento della “fuga”?

Ruru - il nostro cane - è scomparso il giorno 18 alle ore 16 circa dopo un intervento di sterilizzazione presso una clinica a Marina di Carrara. Quando il personale medico della clinica lo ha estratto dalla gabbia per riconsegnarcelo si è lasciato sfuggire il cane attraverso una porta lasciata inopinatamente aperta; è stata una disattenzione non voluta naturalmente ma il cane è scappato proprio da quella porta.

Il cane era stato appena operato e aveva chiaramente i punti di sutura.

Noi eravamo in sala d'attesa e non siamo stati avvisati immediatamente.

Vedo che moltissime persone si stanno dando da fare per cercare Ruru; quale è stato invece l’ultimo avvistamento certo?

L’ultimo avvistamento risale al giorno 21 verso le ore 19, peraltro non confermato. L'unico avvistamento certo è il giorno della fuga a villa Ceci dove si trovava vicino ai cani del pastore. Poi più niente

Seguiranno le foto - naturalmente - però dacci una sua descrizione.

Il cane è un segugio francese tricolore nero, grigio e biondo chiaro. È molto timoroso e schivo verso l'uomo, molto socievole con gli animali. Buono e non aggressivo. Si chiama Ruru e ha 3 anni.

Ha il chip (Asl 3 genovese) non ha il collare perché gli è stato tolto al momento dell’intervento.

Come possono contattarti?

Qui: Marina de Rovere 340 2306606 oppure Mauro Carbone 335 7181129

Email mauxten@hotmail.it

Offriamo generosissima ricompensa a chiunque ci riporti il nostro Ruru.

Ricordiamo ai nostri lettori che è obbligatorio prestare soccorso agli animali feriti od in gravi difficoltà a seguito di investimento; che sul territorio esiste la cooperativa Intreccio che si occupa di recuperare gli animali feriti o ammalati 331 3510883 oppure 331 3512354 (se non di proprietà) e che chiunque rinvenga un animale errante o smarrito dovrà trattenerlo e portarlo dal veterinario più vicino per la lettura del chip identificativo.