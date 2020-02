Cronaca



Salvatore Calabrese è il nuovo questore di Massa Carrara: “Felice di tornare in Toscana”

lunedì, 24 febbraio 2020, 14:57

di vinicia tesconi

“Sono orgoglioso, onorato e felice di essere il nuovo questore della provincia di Massa Carrara. Non è la prima volta che mi trova a svolgere il mio lavoro in Toscana e posso dire che, per me, è una gioia tornare qui”. Si è insediato stamani a capo della questura di Massa, il dottor Salvatore Calabrese, arrivato proprio ieri sera da Bologna, sede del suo ultimo incarico. Nella conferenza stampa di stamani il questore Calabrese ha voluto salutare i giornalisti ribadendo l’importanza di una buona collaborazione tra le forze di polizia e la stampa e poi ha ricordato il periodo passato a Pisa come dirigente della Digos, esprimendo la sua personale soddisfazione nel tornare in terra toscana.

Calabrese ha alle spalle una carriera trentennale in Polizia che gli ha permesso di sperimentare molte realtà composite e diverse. Originario di Lioni in Irpinia, è entrato in Polizia nel 1990. Terminato il corso di formazione, è stato assegnato alla questura di Reggio Calabria a capo della Squadra Mobile, sezione furti e rapine, estorsioni e omicidi. “Era il periodo dell’ultima guerra tra cosche della ’ndrangheta e trattavamo circa duecento omicidi l’anno. E’ stato un percorso molto impegnativo e pieno di emozioni forti.” Ha ricordato il questore Calabrese. Nel 1994 è stato trasferito in Campania, prima alla Polstrada di Avellino e poi successivamente alla direzione di commissariati distaccati. “Con la Polstrada mi sono occupato di contrabbando e di spaccio di stupefacenti. Anche quella è stata un’esperienza molto formativa.



“La polizia è fatta di tanti lavori diversi – ha spiegato il questore Calabrese – ma tutti bellissimi per chi ama questo mestiere.” Del 2004 è il primo trasferimento in Toscana alla Digos della questura di Pisa, con l’incarico di primo dirigente che manterrà fino al 2009 quando viene nominato dirigente della Digos della questura di Bologna dove è rimasto per i successivi sette anni. Nel 2016 è diventato vice-questore di Bologna e nel 2019 ha avuto la promozione a questore a cui è seguito l’incarico a Massa Carrara.



“La Toscana l’ho conosciuta nell’esperienza pisana e mi è rimasta nel cuore. L’ho lasciato con rimpianto come ieri ho lasciato Bologna e come, immagino, lascerò Massa Carrara quando dovrò andare via. – ha aggiunto il questore Calabrese – Vengo da una realtà, quella bolognese molto complessa ma so che anche qui ci proponiamo obiettivi non facili e importanti. Ci prefiggiamo di rispondere in maniera adeguata alla richiesta di sicurezza dei cittadini e questo è un obiettivo difficile che si può raggiungere solo con il lavoro sinergico con altri enti, associazioni e con i cittadini stessi. La battaglia per la sicurezza va combattuta facendo squadra. Un altro degli obiettivi a cui puntiamo è quello di dare la massima attenzione ad ogni componente della squadra con cui lavoriamo perché solo in questo modo si può ottenere il massimo da tutti.”.