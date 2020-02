Cronaca



Sanità, Monoblocco e Avenza tra le priorità della Regione

venerdì, 21 febbraio 2020, 17:32

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha consegnato oggi all’Assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi le circa 7mila firme a difesa del Monoblocco raccolte dal Comitato Primo Soccorso e Urgenza nel corso di un incontro tenutosi a Firenze alla presenza del direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani.



Per l’occasione l’assessore Saccardi ha spiegato al primo cittadino che l’amministrazione regionale ha inserito sia gli interventi sul Monoblocco sia quelli sulla Casa della Salute d Avenza tra le opere prioritarie da finanziare con le risorse messe a disposizione dal governo nazionale e dalla stessa Regione. In particolare per il Centro Polispecialistico Achille Sicari è prevista la messa a norma dal punto di vista sismico, statico e impiantistico. «Si tratta di un impegno importante che va proprio nella direzione auspicata dalla mia amministrazione e che arriva dopo un lungo percorso in cui abbiamo chiesto con forza la valorizzazione del Monoblocco attraverso un intervento lungimirante che potesse permettere il recupero di tutti i suoi spazi, in una visione della sanità locale in cui il Centro Polspecialistico sia un elemento complementare e indispensabile all’attività dell’Ospedale per Acuti. Questa posizione, condivisa da tutto il consiglio comunale, chiedeva di associare gli interventi di miglioramento sismico a una più ampia ristrutturazione. E così sarà visto che abbiamo incassato la disponibilità a effettuare anche opere sugli impianti» ha commentato il sindaco De Pasquale.



«Un ottimo incontro con il sindaco per rassicurare tutti che la ristrutturazione del Monoblocco, non certo il suo abbattimento, e della Casa della Salute di Avenza sono tra le nostre priorità. Entro la fine di marzo sottoscriveremo insieme ad Azienda Sanitaria e Comune un protocollo di intesa che dia certezza definitiva agli investimenti sul Monoblocco ma anche per il completamento delle opere previste alla Casa della Salute di Avenza. Il tavolo di confronto tra questi tre enti rimarrà aperto per verificare l’andamento della progettualità. Spero che tutto questo sia sufficiente a mettere a tacere una volta per tutte le voci sull’abbattimento del Monoblocco» ha aggiunto l’assessore Saccardi.



La progettazione degli interventi sarà in capo all’Azienda Sanitaria, mentre l’amministrazione regionale metterà parte delle risorse (alcune saranno di provenienza governativa): il Comune dal canto suo sarà chiamato a effettuare tutti gli atti necessari alla realizzazione dei progetti in programma.