Cronaca



Scontro auto-moto, grave centauro

sabato, 29 febbraio 2020, 12:29

Scontro tra auto e moto in via San Leonardo a Massa. L'uomo alla guida della moto ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Apuane.



La chiamata è scattata alle 11.20. La donna che guidava l'auto nell'impatto ha riportato un trauma al rachide ed è stata condotta in codice giallo anche lei all'ospedale Apuane. Intervenute: automedica, Misericordia di Massa e Pubblica Assistenza Carrara.