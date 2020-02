Cronaca



Sul piede di guerra l'associazione Apuania Frigido

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:29

A distanza di anni i pescatori del frigido, riuniti sotto l'associazione 'Apuania Frigido' sono ancora una volta sul piede di guerra, nella difesa del loro territorio e dei loro diritti.

Abbiamo avvicinato i vertici dell'associazione per farci spiegare da loro questo momento difficile e complicato: "In questi anni tanto abbiamo fatto per il nostro fiume, da segnalazioni di inquinamento a iniziative di sport pesca (raduni), allo scopo di far vedere alla collettività che la risorsa frigido c'è ed è viva, rinnoviamo quindi l'invito a tutti i pescatori che tengono al nostro fiume di partecipare alle nostre riunioni in modo attivo, per conoscere le date di questi eventi possono seguire la pagina facebook 'Associazione Apuania Frigido'".