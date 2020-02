Cronaca



Tragedia in palestra: muore a 28 anni per un malore

venerdì, 14 febbraio 2020, 15:02

Una lezione di danza aerea come molte altre a cui Giulia Bongiorni, ventottottenne massese, aveva partecipato, nella palestra del Centro Giovanile di Massa in via Marina Vecchia. Poco prima del termine della lezione il dramma: la giovane ha accusato un malore ed è svenuta.

Subito soccorsa dalla sorella e dalle amiche che frequentano lo stesso corso, all'inizio Giulia ha ripreso conoscenza e fatto pensare a un banale sovraccarico di stress fisico. Invece, una volta arrivata a casa, la giovane ha di nuovo perso i sensi rivelando la gravità delle sue condizioni.

La ragazza, che non aveva mai avuto problemi fisici, non ha ripreso conoscenza. Nulla hanno potuto i soccorsi prontamente intervenuti che hanno portato la ragazza in codice rosso al Delle Apuane e poi da lì all'ospedale di Pisa Cisanello.

Il dramma si è consumato nella serata di martedì. Ieri purtroppo è arrivata la notizia del decesso. La famiglia di Giulia Bongiorni ha disposto la donazione degli organi. Sconcerto e commozione in tutta la zona di Poveromo dove la ragazza viveva. Il funerale si terrà sabato 15 febbraio alle 14,30 nella chiesa di San Domenichino a Poveromo.

Vi. Te.