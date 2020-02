Cronaca



Tutto quel che c’è da sapere per una corretta informazione sull’epidemia da coronavirus: le indicazioni raccolte da Massa In Azione

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:14

di vinicia tesconi

Uno dei compiti principali di uno stato liberaldemocratico è quello di tutelare la salute dei cittadini. Ben venga quindi l’iniziativa del ministero della salute, ma oltre ad intervenire sugli effetti della malattia, si dovrebbe ance dare una corretta informazione su cosa è il Coronavirus, come si trasmette, quali sono i rischi di contagio, e il tasso di mortalità.

Non dare queste semplici informazioni, lasciare che ogni cittadino le ricerchi su internet, o peggio sui social rischia di favorire il diffondersi di teorie pseudoscientifiche, complottistiche e la diffusione di discriminazione verso chiunque sembri essere cinese. Azione, a livello nazionale è intervenuto con un intervento molto chiaro del dott. Ricciardi, che spiega cosa è il corona virus, come si diffonde, e come si previene.

Il video si trova su youtube nel canale di Azione: https://www.youtube.com/watch?v=6hQycEINLLQ

A questo intervento aggiungiamo quello nostro grazie al nostro iscritto Giuseppe Bardi, laureato con lode in Biologia cellulare e molecolare ricercatore presso l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova: “L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito l’epidemia di Coronavirus 2019-nCoV iniziata nella città di Wuhan in Cina come “emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale”. Cosa significa? Che l’infezione virale si espande superando i confini nazionali e continentali alla velocità di un volo aereo. Lo stato di emergenza dichiarato in Italia è una misura necessaria per contenere l’epidemia e consentire l’utilizzo immediato di mezzi e risorse. La cosa più importante per i cittadini è avere informazioni oggettive e corrette, senza creare allarmismi basati su credenze e supposizioni. L’applicazione delle comuni norme igienico-sanitarie e il buon senso sono il metodo migliore per affrontare emergenze di questo tipo. Come molti virus influenzali, appartiene ad una famiglia di virus conosciuti, i Coronavirus, che possono provocare febbre, tosse, difficoltà respiratorie che nei casi più gravi aumentano di gravità e inducono polmonite.

Il numero ufficiale di contagiati e la loro localizzazione in tempo reale si trova in una mappa interattiva della Johns Hopkins University di Baltimora che può essere liberamente consultata qui: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6.

Ulteriori informazioni con vari approfondimenti si trovano sulla pagina dedicata dell’Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/.

Qui sono descritte tutte le misure da adottarsi e le risposte alle domande più frequenti.In breve possiamo affermare che l’infezione mostra un quadro clinico simile a quello influenzale che il sistema sanitario italiano conosce e gestisce al meglio. La mancanza di un vaccino specifico e il periodo d’incubazione tra 5 e 15 giorni rendono necessaria una ragionevole cautela che non deve trasformarsi in panico ingiustificato. Il numero di decessi è attualmente intorno al 2% dei contagiati (di cui uno solo al di fuori della Cina, ad oggi), ossia notevolmente inferiore a molte patologie conosciute. Nonostante il numero di contagiati nel mondo sia probabilmente destinato a crescere nei prossimi giorni, perché molti contagi non sono stati prontamente individuati, vista “novità” di questo ceppo virale, le misure di contenimento del contagio adottate, il vantaggio di avere a disposizione un test diagnostico e il livello di supporto del sistema sanitario nazionale consentono ad oggi il miglior livello di gestione dell’epidemia”La prima prevenzione è quindi avere informazioni corrette, la seconda è il vaccino: anche se non esiste un vaccino ad hoc, vaccinarsi contro l’influenza, soprattutto per chi soffre di malattie respiratorie, per anziani e bambini.