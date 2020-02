Cronaca



Un centro pieno d'amore: iniziativa di Promidea per San Valentino

mercoledì, 12 febbraio 2020, 19:14

Fervono i preparativi per la festa di San Valentino nel centro storico di Carrara. Un grande cuore è stato realizzato in piazza Accademia e le strade e le piazze saranno addobbate con altri cuori e palloncini rossi in una sorta di percorso romantico per le strade del centro. Le coppie , gli innamorati potranno scattarsi un selfie e si potranno scrivere dediche romantiche alla persona del cuore. "Per un giorno la nostra Carrara sarà la città dell'amore- dice Donatella ViscontiIl giorno 14, sarà allestito un mercato e in piazza delle Erbe, e alle 15.30, verrà data vita ad un dibattito "Perché non si scrivono più lettere d'amore e si mandano messaggi?", nel corso del quale verranno lette poesie e altri scritti a tema e verrà premiata la vetrina "Love" più bella.

Donatella Beneventi