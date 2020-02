Cronaca



White Marble Marathon: educazione ambientale, divertimento e regali al "Nausicaa Educational Park"

sabato, 22 febbraio 2020, 14:30

Nausicaa Spa partecipa a White Marble Marathon con il "Nausicaa Educational Park", uno spazio in collaborazione con lo staff Wmm dedicato all'informazione sui servizi Nausicaa e all'educazione ambientale per i più piccoli, nonché un'occasione per fare sport. Seguendo le progettualità attive nelle scuole del territorio, i bambini troveranno giochi creati appositamente per loro e realizzati con materiale di riciclo, con i quali potranno imparare le regole del rispetto dell'ambiente divertendosi, il tutto all'interno di un percorso a ostacoli allestito dai preparatori atletici dello staff della maratona.

Nausicaa Spa sarà impegnata anche su altri fronti per garantire l'ottima riuscita della White Marble Marathon. «L'importante manifestazione sportiva in programma domani sarà un evento 'plastic free' – afferma il presidente della multiservizi Luca Cimino – e questa scelta corrisponde ai nostri obiettivi che portiamo avanti quotidianamente con le nostre politiche di sensibilizzazione, di tutela ambientale e di educazione. Una mission, questa, che vuole valorizzare la nuova modalità di approccio al "rifiuto" che per Nausicaa diventa una risorsa, anche grazie al contributo dei cittadini». «L'impegno di Nausicaa – prosegue il presidente – spazierà su vari fronti: in primis i nostri operatori saranno impegnati nei servizi di pulizia straordinaria delle strade. Inoltre forniremo i sali minerali agli atleti e, nei pressi della partenza, installeremo il "Nausicaa Educational Park"».

Nel "Nausicaa Educational Park", aperto in piazza Nazioni Unite dalle 9 alle 13, potranno accedervi grandi e piccini. I grandi per ricevere informazioni sulla raccolta differenziata o sull'estensione del porta a porta e per sciogliere eventuali dubbi riguardanti questi e altri servizi come quelli forniti dalle farmacie comunali. Ai più piccoli, invece, sarà dedicata una grande zona dove potranno giocare insieme agli educatori di Nausicaa. Lì sarà allestito un percorso ludico-sportivo che sarà integrato con tutte le attività che Nausicaa porta nelle scuole. Il divertimento non finisce qui: infatti, nella stessa area sarà allestito un punto in cui i piccoli potranno giocare al videogame realizzato da Nausicaa, "The Different Project".

Inoltre importante la presenza del gazebo del Centro Anch'io: gli ospiti della struttura doneranno alcuni gadget da loro realizzati ai partecipanti della 'family run', la corsa-camminata non competitiva. Infine la multiservizi ricorda che sarà consegnata una borraccia e uno zainetto con materiale informativo Nausicaa a tutti i partecipanti alla non competitiva. Per tutti quelli che verranno a chiedere informazioni al "Nausicaa Educational Park", invece, sarà regalata l'esclusiva matita piantabile "griffata" Nausicaa. «Questo omaggio – spiega Cimino – vuole essere un simbolo per rappresentare quanto un prodotto, terminata la sua funzione originale, possa comunque rappresentare una risorsa. Ricordiamo il nostro motto: chi raccoglie semina civiltà».