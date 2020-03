Cronaca



A.A.A Cercasi mascherine disperatamente

martedì, 31 marzo 2020, 12:26

di rossella barattini

La ricerca delle mascherine è diventata quasi estenuante per ogni famiglia, non soltanto per la scarsa reperibilità, ma anche per i costi del presidio medico, che dopo l'emergenza Covid-19, sono ampiamente lievitati.

Una ricerca dettagliata in tutte le farmacie del comune di Massa ha dato conferma del fatto che le tanto desiderate mascherine siano introvabili, o quasi. Chi ha la possibilità di aver reperito un fornitore disposto a vendergliele, se le tiene strette e le distribuisce con parsimonia, per evitare l' "assalto", perché molto spesso sì sa, si cerca di fare incetta di beni anche quando non sono essenziali.

Così molte farmacie cercano di dare pochi pezzi a persona, di dare le mascherine soltanto su prenotazione soltanto se necessario.

Abbiamo contattato ventidue farmacie del Comune di Massa e soltanto sei di queste hanno risposto positivamente alla nostra richiesta: "Sono disponibili mascherine nella vostra farmacia?".

Purtroppo in moltissimi non hanno scorte, ma soltanto forniture in procinto di arrivare, non si sa bene quando.

"Abbiamo fatto l'ordine più di un mese fa, ma la fornitura non è ancora arrivata e non sappiamo se arriverà – ci è stato risposto da alcuni – impossibile conoscere il prezzo fino a che le mascherine non ci saranno arrivate".

Al fine di garantire, ai nostri lettori, completa trasparenza e una corretta informazione, riporteremo di seguito i nomi e gli indirizzi delle farmacie che, ad oggi, ci hanno confermato di avere disponibilità di mascherine. Si ricorda che le scorte sono limitate e si consiglia di contattare telefonicamente le farmacie per avere conferma della presenza del presidio medico.



- Farmacia Ferrarini Dr.A Patrizia - Via Aurelia Ovest, 25 Castagnola, ha in vendita mascherine in stoffa a 2,50 €

- Farmacia Gibellini Negri Dr.A Giovanna Maria - Viale Roma, 228, ha in vendita mascherine in stoffa a 2,00 €

- Farmacia Nobile Dr. Benedetto Nobile - Via Pellegrino Rossi, 3, ha in vendita mascherine Ffp2 senza filtro a 7,00 €

- Farmacia Stefanini - Via Aurelia Sud, 173/a Turano, ha in vendita mascherine di tipo chirurgico a circa 2,00 €

- Farmacia Romagnano - Via Ubaldo Formentini, 7/25 Romagnano, ha in vendita mascherine Ffp3 senza filtro, su prenotazione, a 8,00 €