Asl: Apuane e Lunigiana, 16 casi in 24 ore

lunedì, 23 marzo 2020, 16:42

Sono 184 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2461 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 21 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 30 le guarigioni cliniche e 109 i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono 2.301

lunedì, 23 marzo 2020, 11:22

Domenica sera, in una basilica deserta, immersa in un silenzio spettrale, mons. Raffaello Piagentini, abate del duomo di Carrara si è inginocchiato davanti all’effige della Madonna del Popolo di Carrara

domenica, 22 marzo 2020, 17:47

Sono 265 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2277 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 18 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 24 le guarigioni cliniche e 91 i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono 2144

domenica, 22 marzo 2020, 15:04

Il 21 marzo è la Giornata Mondiale della Sindrome di Down e il team di educatori di "The Different Project" di Nausicaa Spa ha pensato e realizzato un breve cartone animato in cui i protagonisti cercano di raccontare ai più piccoli che cos'è la sindrome di down e come, a...

domenica, 22 marzo 2020, 15:01

Lo ha comunicato il sindaco Francesco De Pasquale nell'ultimo aggiornamento sulla situazione dell'epidemia da Covid19, riferendo i dati sul comune di Carrara alle ore 20.00 di sabato 21 marzo

domenica, 22 marzo 2020, 14:56

Le attività produttive non essenziali per il Paese saranno chiuse. Questo è l'annuncio fatto dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso Palazzo Chigi ieri sera