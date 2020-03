Cronaca



Astronomia e linguaggio

giovedì, 26 marzo 2020, 13:26

di mario ceccarelli

Venerdì 27 marzo, ritorna on line, l'appuntamento con le lezioni del planetario comunale di Marina di Carrara. Sulla pagina facebook "GAM - Gruppo Astrofili Massesi" dal tardo pomeriggio di venerdì comparirà la presentazione, forzatamente ridotta, prevista per quella data: "Astronomia e linguaggio".

Dalle 21:30 alle 23 di venerdì sarà possibile interagire in diretta ponendo domande o commenti, cui verrà data, per quanto possibile, risposta immediata. La cosa è offerta dal Gruppo Astrofili Massesi che gestisce il planetario, dall'inizio dell'obbligo del "restiamo a casa". Ha avuto un buon esito fra i frequentatori del planetario questa nuova iniziativa 'forzata' delle lezioni online e molti altri curiosi del cielo si sono avvicinati in tale maniera.

Essendo stata, in pratica, una delle prime manifestazioni dell'intelligenza umana, l'astronomia è entrata prepotentemente nella cultura e nella vita pratica, dalle forme più spicciole a quelle più elevate. In particolare anche nel linguaggio molti termini o concetti che usiamo comunemente sono di origine astronomica (dalle "star" di hollywood alle "etoiles" della danza ma anche parole quali disastro, opposizione, asterisco, rivoluzione, gioviale, eccentrico, influenza, come pure i nomi dei giorni della settimana, molti nomi propri di persone o località e un centinaio di altri termini). L'incontro sarà quindi un curiosare dietro l'origine di queste parole, scoprendo aspetti interessanti e, molte volte, inattesi.

Nell'immagine: Talvolta le parole di origine astronomica si sono così camuffate nel tempo che nessuno penserebbe che il nome della malattia che colpisce nei primi mesi di ogni anno (e che chiamiamo influenza, da non confondere con il Covid 19) derivi dall'antica credenza che tale morbo derivasse dall'influxus (da cui influentia) prodotto dalle stelle presenti in cielo in quel periodo