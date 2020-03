Cronaca



Basta allenamenti in bicicletta, pena il sequestro del mezzo

lunedì, 16 marzo 2020, 18:17

La polizia giudiziaria di Massa-Carrara, rende noto in una nuova direttiva, che per dare seguito alle prescrizioni governative anti-coronavirus, non sarà più possibile allenarsi in bicicletta, pena il sequestro del mezzo. Gli allenamenti all'aperto non sono pertanto consentiti.

"Per dare maggiore efficacia ai precetti emessi di recente – rende noto il procuratore Marco Mansi – e per prevenire efficacemente comportamenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, la Procura della Repubblica di Massa ha prescritto, con riguardo al ciclismo, il sequestro probatorio dei velocipedi (bici da corsa e mountain bike) utilizzati per allenamenti non permessi allo stato, di gruppo o in solitario, trattandosi di corpo del reato e quindi di strumento mediante il quale è commesso il reato previsto e punito dall'articolo 650 c.p., ritenendo senz'altro valida questa imputazione qualora ravvisata".

"Naturalmente – viene specificato – la misura non è prevista nei casi in cui si accerti che lo spostamento in bici sia determinato da: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".