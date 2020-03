Cronaca



Bimba sana nata da mamma contagiata: grande prova di eccellenza al Noa

martedì, 10 marzo 2020, 13:53

di vinicia tesconi

Un miracolo di vita che premia l'impegno, la competenza e la dedizione al lavoro di tutto lo staff del reparto Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale delle Apuane. È nata ieri una bambina risultata perfettamente sana da una mamma, purtroppo, positiva al coronavirus.



La donna era arrivata in ospedale con alcuni lievi sintomi influenzali che non sono stati sottovalutati dai medici che hanno subito predisposto il tampone per il coronavirus e attivato la procedura per l'accoglienza di un possibile contagiato. La risposta delle analisi ha confermato i sospetti dei medici mentre la giovane donna si addentra a nelle sette ore di travaglio che l'hanno portata al parto. Con lei instancabile e preparatissima c'è stata Francesca Vitale, una delle ostetriche del reparto che ha meritato l'elogio pubblico del primario, il dottor Roberto Marrai, per aver assistito la partoriente durante tutto il travaglio con indosso la necessaria bardatura anti-contagio.



Un plauso è andato anche alla responsabile ostetrica Elisa Bruschi e alla ginecologa Giovanna Casilla che hanno seguito la partoriente. La bambina è in ottima salute ma è stata, logicamente, messa in isolamento essendo stata a contatto con la mamma.