“Carrara è donna”: le donne che hanno reso grande Carrara il 6 marzo all’Hotel Michelangelo

lunedì, 2 marzo 2020, 16:40

di vinicia tesconi

Raccontare le donne che hanno lasciato e lasciano un segno tangibile nella storia della città di Carrara è l’elegantissimo omaggio alla festa dell’8 marzo che da alcuni anni è offerto da Charme Studio Estetico e da Alessandra Andrei di Andrei Assicurazioni. Un appuntamento ormai atteso che, quest’anno si terrà il 6 marzo alle 17 presso la sala meeting dell’Hotel Michelangelo a Carrara. “ L’evento - hanno detto le organizzatrici - sarà l’occasione per una riflessione sulla vita di alcune donne che, tramite la loro esperienza nei rispettivi settori, hanno reso grande la città di Carrara. Mediatrice dell’incontro, sarà la giornalista Francesca Frediani, che intervisterà Roberta Crudeli, presidente del “Volto della Speranza”, sempre impegnata a favore delle pazienti oncologiche con professionalità per fornire tutto il supporto necessario per affrontare questa dura battaglia; Emma Castè, restauratrice di beni culturali, direttrice artistica della manifestazione d'arte ”Torano giorno e notte” dal 2013 ed ideatrice e curatrice del progetto “2.Donna” per combattere la violenza contro le donne; Giulia Severi, vicepresidente della cooperativa Casa Betania e docente di lingua italiana, da sempre appassionata al tema dell’integrazione e al rispetto dei diritti umani.

Saranno presenti anche Sara Vatteroni, fondatrice di Casa Betania e responsabile del settore legale; Zakya Bensalah, anch’essa fondatrice di Casa Betania e mediatrice marocchina; Tina Buffoni, consigliera del comitato Pro Torano e fondatrice della sezione apuana del progetto “Cuci e Crea un cuore per Carrara”. E’ prevista anche la presenza del consigliere regionale Giacomo Bugliani.”.

Con questo appuntamento annuale, Charme e lo studio assicurativo Andrei Assicurazioni confermano il loro impegno nel porre il tema della donna al centro del dibattito sociale e cittadino, rimarcando l’importanza delle singole donne carraresi nello sviluppo e nella crescita di Carrara, toccando il tema della salute, dell’arte e dell’integrazione.