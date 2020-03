Cronaca



Chiuse le piscine comunali di Carrara e Marina. Il campo scuola resta accessibile, ma restano interdetti gli spogliatoi

lunedì, 9 marzo 2020, 22:17

A seguito della riunione che si è svolta nel pomeriggio di oggi lunedì 9 marzo in Prefettura, dopo un approfondito esame delle nuove disposizioni per contrastare il Coronavirus, il Sindaco del Comune di Carrara Francesco De Pasquale ha deciso di chiudere le piscine comunali di Carrara e Marina. Il provvedimento di chiusura entra in vigore da martedì 10 marzo.

Il campo scuola di via Bassagrande a Marina di Carrara resta, invece, aperto per lo svolgimento dell’attività sportiva, ma restano interdetti gli spogliatori agli utenti. Si raccomanda a questi ultimi di rispettare la distanza di sicurezza nello svolgimento dell’attività motoria.