Coronavirus, 17 nuovi casi tra Massa, Carrara e Lunigiana

martedì, 17 marzo 2020, 23:55

In questi giorni, ad esempio a Sorgnano, paese della cintura collinare carrarese, dal quale dipartono alcuni percorsi che attraverso i boschi arrivano ai paesi di Noceto e di Gragnana, i residenti hanno dovuto constatare la presenza di molti cittadini venuti dal “piano”

martedì, 17 marzo 2020, 17:59

Ha parlato di attacchi ferocissimi avvenuti in più occasioni e diretti proprio alla sua persona da parte del coordinatore comunale della Lega Nicola Pieruccini e ha anche sottolineato l’inopportunità di tale battaglia nella drammaticità del momento storico che tutto il paese sta vivendo. Questo l’esordio della replica

martedì, 17 marzo 2020, 17:38

Sono 187 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.053 i contagiati dall’inizio dell’emergenza

martedì, 17 marzo 2020, 15:37

I cittadini anziani in situazione di solitudine, fragilità per problematiche sanitarie e la cui condizione è aggravata dalle misure restrittive previste dai decreti governativi, da oggi potranno rivolgersi al numero verde 800 - 055 - 692 per segnalare il loro stato di bisogno in riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19

lunedì, 16 marzo 2020, 18:17

La polizia giudiziaria di Massa-Carrara, rende noto in una nuova direttiva, che per dare seguito alle prescrizioni governative anti-coronavirus, non sarà più possibile allenarsi in bicicletta, pena il sequestro del mezzo. Gli allenamenti all'aperto non sono pertanto consentiti

lunedì, 16 marzo 2020, 17:59

In tutti gli ambiti territoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest, tante le iniziative di solidarietà per aiutare le strutture sanitarie a far fronte al Covid-19