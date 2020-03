Coronavirus, 19 nuovi casi positivi in tutta la Toscana

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 4 marzo 2020, 18:40

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo, su tutto il territorio nazionale; stessa sorte per gli atenei universitari. La misura emergenziale adottata dal Governo è stata annunciata pochi minuti fa in una conferenza stampa congiunta, tenuta dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro...

mercoledì, 4 marzo 2020, 16:16

Nausicaa Spa e il Comune di Carrara hanno organizzato un concorso rivolto agli studenti delle medie sulla raccolta di carta, plastica e micro-Raee. Cimino: «Questa fascia d'età è la più trascurata nelle iniziative di educazione ambientale»

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:48

Un 34enne agli arresti domiciliari si è ritrovato in arresto per evasione, dopo essersi presentato presso la caserma dei carabinieri sostenendo di avere il telefonino fuori uso e quindi per contattare il proprio avvocato non aveva avuto altra scelta, se non quella di uscire di casa senza alcune autorizzazione.

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:32

La misura preventiva principale, ma non ancora confermata da palazzo Chigi, della giornata è la chiusura delle scuole e gli atenei in tutta Italia, come sottolinea il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina. Al comitato tecnico scientifico spetta l'ultima parola sul provvedimento di chiudere le scuole che verrà approvato in serata. Notizia in...

martedì, 3 marzo 2020, 22:05

L’impresa è partita il 10 aprile di un anno fa e poi ha ripreso il suo cammino in questi giorni. Dopo gli appuntamenti del primo e del 3 marzo, la Coperta della pace sta per essere ultimata

martedì, 3 marzo 2020, 13:55

Cinque nuovi casi sospetti positivi al Coronavirus, registrati tra ieri sera e questa mattina in Toscana, in attesa di validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità