Coronavirus, 24 nuovi contagiati in provincia di Massa-Carrara

giovedì, 19 marzo 2020, 16:33

Lo ha deciso il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, che ha firmato oggi 19 marzo 2020, l’Ordinanza numero 65, nell’ambito delle misure profilattiche integrative contro la diffusione del Covid-19

giovedì, 19 marzo 2020, 15:49

In un momento difficile per il paese, laddove da ogni parte del mondo si fanno appelli per stare in casa per la pandemia in atto, FIT-CISL di Massa Carrara, chiede che venga presa in considerazione la richiesta dell'azienda IdealService, di sospendere alcuni servizi non giudicati essenziali, per garantire la sicurezza...

giovedì, 19 marzo 2020, 14:17

Nella serata di ieri, le pattuglie della squadra volante della questura hanno identificato due soggetti che, incuranti dei divieti dovuti all’emergenza epidemiologica, stazionavano nella zona della Marina

giovedì, 19 marzo 2020, 14:05

In aggiunta alle iniziative già poste in essere come acquisto di materiale (mascherine, camici) e macchinari, la Fondazione Marmo informa di avere aperto un conto corrente dedicato specificatamente all'emergenza Covid19 presso intesa San Paolo per aiutare chi sta combattendo contro il coronavirus

mercoledì, 18 marzo 2020, 17:21

L’amministrazione comunale sta lavorando alla predisposizione di un elenco di attività commerciali che effettuano il servizio di consegna a domicilio, per supportare i cittadini nell’emergenza innescata dall’epidemia di Covid-19 e ridurre al minimo gli spostamenti delle persone

mercoledì, 18 marzo 2020, 16:44

Un importante gesto di solidarietà verso gli operatori della sanità che devono affrontare in prima linea la terribile emergenza dell’epidemia di coronavirus arriva anche dai fedelissimi tifosi della Carrarese della Gradinata