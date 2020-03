Coronavirus, 44 nuovi casi in Toscana

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 12 marzo 2020, 19:27

Oggi, verso le 14.30 sul lungomare di Marina di Massa, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Massa hanno denunciato a piede libero un 43enne del posto che, in stato di forte alterazione, ha colpito con un coltello da cucina un uomo di 51 anni procurandogli lievi lesioni alla spalla ed...

giovedì, 12 marzo 2020, 19:23

Intensificati i controlli dei carabinieri in tutta la provincia per garantire il rispetto delle norme stabilite dal governo per contenere l’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, il tutto in uno scenario che non ha precedenti

giovedì, 12 marzo 2020, 19:20

«Nel momento del bisogno, le farmacie comunali di Nausicaa Spa non abbandonano i cittadini di Carrara». Sono le parole del presidente della multiservizi Luca Cimino che annuncia un nuovo servizio di consegna farmaci a domicilio, messo in campo per dare efficacia alle richieste del governo per evitare gli spostamenti e...

giovedì, 12 marzo 2020, 19:16

A breve arriverà anche in tutti gli ospedali della Toscana il ‘Tocilizumab’, il farmaco prodotto dall'azienda farmaceutica Roche per curare l'artrite reumatoide, ma che si è scoperto essere in grado di ridurre i problemi polmonari dei soggetti colpiti dal Coronavirus

giovedì, 12 marzo 2020, 18:37

Ecco il testo del discorso dell'ultimo aggiornamento del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, sulla situazione coronavirus, divulgato attraverso la sua pagina Facebook

giovedì, 12 marzo 2020, 18:08

Si tratta di un uomo di 84 anni, di Fosdinovo, ricoverato all’ospedale Apuane; un uomo di 22 anni, di Mulazzo, ricoverato all’ospedale Apuane; un uomo di 74 anni, di Aulla, ricoverato all’ospedale Apuane; un uomo di 62 anni, di Massa, sta bene ed è a casa; un uomo di 35 anni, di Montignoso, sta...