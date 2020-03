Cronaca



Coronavirus a Carrara, non bastava la moglie, ora pure il marito

domenica, 1 marzo 2020, 15:34

Com’era largamente prevedibile anche il marito della donna di Codogno, positiva al test del corona virus, risulta contagiato. Me ne ha dato notizia questa mattina l’azienda Sanitaria Usl-Toscana Nord Ovest. La coppia, che si trova in un’abitazione situata sul nostro territorio comunale, è in buone condizioni di salute e dopo un periodo di isolamento volontario, da ieri è in quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva dell’Asl.

"Come è stato ribadito ieri pomeriggio - spiega il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale - nel corso della videoconferenza dell’Unità di Crisi sul #CoronaVirus della Regione Toscana, al momento per la nostra città non sono previste ulteriori misure a carico della popolazione. Come sempre vi invito a alla calma e a condurre normalmente le vostre attività, tenendo conto delle misure di autotutela indicate dal ministero della Sanità e che sono pubblicate sul sito del Comune di Carrara, della Regione Toscana e dell’Azienda Sanitaria Usl Toscana Nord Ovest".

Un nuovo caso sospetto positivo al Coronavirus, quindi, registrato ieri sera in Toscana, in attesa di validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità. Si tratta del coniuge della 65enne di Codogno, arrivata in auto a Carrara dove possiede una seconda casa e sempre rimasta all'interno del proprio domicilio in sorveglianza attiva, essendo stata trovata positiva in seguito a un leggero stato febbrile. Per entrambi i coniugi, che non hanno avuto contatti con altre persone, si attende la validazione dei loro tamponi da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Per loro continuano le misure di prevenzione come per l'altro caso segnalato nella giornata di ieri e in attesa di validazione dell'Iss: il settantenne di Albiano Magra (Aulla, Lunigiana), il musicista che si è recato per un concerto a Codogno, messosi in autoisolamento domiciliare dove si trova tuttora, e le cui condizioni di salute sono buone.