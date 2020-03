Coronavirus, altri 56 casi in Toscana

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 11 marzo 2020, 21:52

Due decessi, oggi, all’ospedale Apuane: uno dell’87enne di Mulazzo che era ricoverato dall’8 marzo; l’altro, in serata, dell’86enne di Villafranca in Lunigiana, anch’egli ricoverato dall’8 marzo. Entrambi erano in gravi condizioni

mercoledì, 11 marzo 2020, 18:53

Ecco il testo del discorso dell'aggiornamento del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, sulla situazione Coronavirus, divulgato attraverso la sua pagina Facebook

mercoledì, 11 marzo 2020, 18:11

Si tratta di una donna di 52 anni, di Massa, che sta bene ed è a casa, e di una donna di 88 anni, di Pontremoli, ricoverata all'ospedale Apuane

mercoledì, 11 marzo 2020, 17:48

Ha raccontato la storia di sua normale, straordinaria, giornata da infermiera di terapia intensiva al tempo del coronavirus

mercoledì, 11 marzo 2020, 15:44

E' chiaro e netto l'appello rivolto alla popolazione da parte di Maria Letizia Casani, direttore generale dell'Asl Toscana nord ovest: serve sangue e serve in fretta. La popolazione è pertanto invitata a recarsi presso il centro trasfusionale più vicino

mercoledì, 11 marzo 2020, 13:55

Aveva il ruolo di presidente della Commissione di Tesi della Scuola di Scenografia grazie alla delega firmata a suo nome dal presidente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Antonio Passa e ha voluto confermare pubblicamente il regolare svolgimento della sessione di laurea